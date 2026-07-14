Balean a la edil María Quijada y a su esposo en Tecate, Baja California
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La pareja fue emboscada por sujetos armados mientras estaba en su automóvil KIA de color negro.
El 14 de julio se reportó que la presidenta municipal de Tecate, Baja California, María Quijada, fue emboscada, junto con su esposo, mientras conducían por la ciudad.
El incidente ocurrió en el fraccionamiento Hacienda. Hombres armados interceptaron a la pareja y dispararon, causando la muerte del esposo de la edil, Jesús Pereyra.
Tras las detonaciones de armas de fuego, testigos en la zona llamaron al número de emergencias para denunciar el incidente. En primera instancia, se reportaron dos lesionados.
La edil fue encontrada por elementos de emergencia en estado grave, con heridas por el tiroteo. María Quijada fue trasladada a un hospital en los Estados Unidos. Sin embargo, se destacó que una de las heridas fue cerca de su cabeza. Medios de información han declarado que falleció mientras era hospitalizada.