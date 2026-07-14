Balean a la edil María Quijada y a su esposo en Tecate, Baja California

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    Balean a la edil María Quijada y a su esposo en Tecate, Baja California
    Ejecutan a María Quijada y a su esposo, Jesús Pereyra Vanguardia

La pareja fue emboscada por sujetos armados mientras estaba en su automóvil KIA de color negro.

El 14 de julio se reportó que la presidenta municipal de Tecate, Baja California, María Quijada, fue emboscada, junto con su esposo, mientras conducían por la ciudad.

El incidente ocurrió en el fraccionamiento Hacienda. Hombres armados interceptaron a la pareja y dispararon, causando la muerte del esposo de la edil, Jesús Pereyra.

Tras las detonaciones de armas de fuego, testigos en la zona llamaron al número de emergencias para denunciar el incidente. En primera instancia, se reportaron dos lesionados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fiscalia-de-nuevo-leon-revela-que-monica-briseth-murio-de-asfixia-por-sofocacion-LG22179075

La edil fue encontrada por elementos de emergencia en estado grave, con heridas por el tiroteo. María Quijada fue trasladada a un hospital en los Estados Unidos. Sin embargo, se destacó que una de las heridas fue cerca de su cabeza. Medios de información han declarado que falleció mientras era hospitalizada.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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