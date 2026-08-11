Enfrenta México déficit de 77 mil especialistas en ciberseguridad

Ante este panorama, la UNIAT y la empresa tecnológica 3DMX, con sede en Silicon Valley, anunciaron una inversión inicial de más de seis millones de pesos (unos 350 mil dólares aproximadamente) para ampliar su infraestructura en Tijuana, impulsar apoyos para estudios especializados y sentar las bases de un centro de ciberseguridad en el noroeste de México.

México enfrenta un déficit estimado de 77 mil especialistas en ciberseguridad, según datos difundidos por la University of Advanced Technologies (UNIAT), en momentos en los que la adopción de la inteligencia artificial (IA) acelera la aparición de nuevos riesgos para empresas e instituciones.

La iniciativa busca responder a las necesidades de una región con fuerte presencia de la industria aeroespacial, médica y manufacturera, sectores que han incrementado su dependencia de los sistemas digitales y, con ello, su exposición a amenazas informáticas.

El proyecto surge además en un año marcado por el impacto de la IA en la seguridad digital. Un 94% de los participantes en el “Global Cybersecurity Outlook 2026” del Foro Económico Mundial considera que la IA será el principal factor de transformación de la ciberseguridad durante este año.

El organismo advierte que la incorporación generalizada de sistemas de IA está ampliando la superficie susceptible de ataques y creando vulnerabilidades para las que los mecanismos tradicionales de seguridad no siempre fueron diseñados, aunque la tecnología también ofrece nuevas herramientas de defensa.

MÁS TECNOLOGÍA Y NUEVAS HABILIDADES

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), un 95 % de las empresas en México planea adoptar herramientas de IA en los próximos cinco años, mientras un 82 % prevé acelerar la automatización de procesos y tareas.

Jorge Villalobos, CEO de la UNIAT, señaló que las empresas requieren cada vez más especialistas capaces de responder a incidentes, aplicar protocolos internacionales y proteger la información crítica de las organizaciones.

“Tijuana es hoy una de las ciudades industriales más importantes de América del Norte, pero el siguiente paso no es solo producir tecnología de clase mundial: es formar a las personas que van a protegerla”, sostuvo.

LAS MIPYMES TAMBIÉN ESTÁN EXPUESTAS

Uno de los retos, según los especialistas, es romper con la percepción de que los ciberdelincuentes concentran sus ataques exclusivamente en las grandes corporaciones, una idea que puede retrasar las inversiones en protección digital entre empresas de menor tamaño.

Datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) muestran que en 2023 el 58,8 % de las mipymes consultadas consideraba importante o muy importante la ciberseguridad dentro de su empresa.

Entre sus principales preocupaciones estaban los virus y los programas maliciosos, la fuga o pérdida de información de clientes y la usurpación de identidad y los accesos no autorizados.

Nicolle Filipetti, especialista de la UNIAT, señaló que el reto para las organizaciones ya no consiste solamente en tratar de impedir cualquier ataque, sino también en contar con capacidad para reaccionar rápidamente y reducir sus consecuencias.

“La pregunta ya no es si una empresa será atacada, sino qué tan preparada está para responder cuando ocurra”, afirmó el investigador.

El informe global sobre brecha de habilidades en ciberseguridad de Fortinet correspondiente a 2025 señala que un 86% de las organizaciones encuestadas sufrió al menos una vulneración durante 2024 y un 28% registró cinco o más incidentes, frente a un 80% y a un 19%, respectivamente, registrados en 2021.

LA IA ABRE UN NUEVO FRENTE

Filipetti advirtió que, en ausencia de políticas internas claras, los trabajadores pueden introducir información confidencial, bases de datos o documentación estratégica en plataformas de IA y generar vulnerabilidades para la propiedad intelectual y otros activos digitales.

“La IA representa una gran oportunidad para elevar la productividad, pero también exige nuevas políticas de gobernanza y protección de datos”, aseveró.

Así mismo, Dulce Deniss Rodríguez López, directora de Innovación y Tecnología de la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California, señaló que las empresas de los sectores aeroespacial, médico y manufacturero vinculados con la entidad han manifestado preocupación por los ciberdelitos y afirmó que el Gobierno estatal acompañará los esfuerzos de la UNIAT y 3DMX en esta materia.