Enfrentamiento en carretera de Baja California deja seis muertos

La madrugada de este lunes 13 de octubre se tiñó de violencia en el sur del municipio de Ensenada, donde un ataque armado sobre un tramo carretero dejó como saldo seis personas muertas y un vehículo totalmente incendiado, en un hecho que ha generado conmoción y temor en la región.

El ataque ocurrió alrededor de las 00:42 horas, a la altura del kilómetro 141 de la carretera Transpeninsular, entre los ejidos Rubén Jaramillo y Díaz Ordaz, dentro de la delegación Punta Colonet. Esta zona se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros al sur del puerto de Ensenada, en un punto estratégico que colinda con el municipio de San Quintín.

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), al arribar al lugar, los cuerpos de seguridad localizaron dos vehículos con impactos de arma de fuego y numerosos casquillos percutidos esparcidos sobre el asfalto. La escena revelaba un acto de violencia extrema y una posible emboscada.

Uno de los vehículos, una Chevrolet Silverado tipo pickup, transportaba a cuatro personas, dos en la parte delantera y dos en la caja trasera. Ninguna de ellas respondió a los llamados de los agentes, presumiéndose que perdieron la vida en el lugar.

A pocos metros del sitio, en el mismo carril de circulación, se encontraba un segundo vehículo, un Jeep completamente calcinado. En su interior, las autoridades alcanzaron a localizar restos óseos, aunque hasta el momento no se ha precisado si pertenecían a una o más víctimas. Trascendió que entre los fallecidos habría al menos dos mujeres, sin que se haya confirmado en cuál de los vehículos viajaban.

Debido a la gravedad del incidente y a las labores de investigación que encabeza la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), el tramo carretero fue parcialmente cerrado, generando largas filas y retrasos significativos para quienes transitaban por la zona durante la madrugada y primeras horas del lunes.

El área fue acordonada y resguardada por elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal, así como agentes de la FGE, quienes recopilaron evidencia balística y realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las personas fallecidas, ni se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque. La falta de información oficial ha dado pie a especulaciones, y algunos medios locales han señalado la posibilidad de un enfrentamiento entre células del crimen organizado, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La violencia en esta región del estado ha mostrado un preocupante aumento en los últimos meses, especialmente en áreas rurales y delegaciones al sur de Ensenada, donde operan diversos grupos con intereses en el trasiego de drogas, armas y personas.

Este nuevo episodio violento se suma a una serie de hechos que mantienen en alerta a la población de la región. La comunidad local exige mayor presencia de las fuerzas del orden y respuestas claras ante una situación que amenaza con normalizar la violencia en las carreteras de Baja California.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la recolección de pruebas y la búsqueda de pistas que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables de este ataque.