Sismo 4.7 de magnitud en Cabo San Lucas, Baja California Sur

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado ; sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

Durante la madrugada del martes, se registraron al menos nueve microsismos en Baja California Sur .

El reporte señala que la zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 20.944 grados de latitud y -108.496 grados de longitud .

De acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico ocurrió a 261 kilómetros (km) al sureste de la ciudad, con una profundidad de 10 km.

Un sismo de magnitud 4.7 fue registrado en Cabo San Lucas, Baja California Sur , como epicentro, este 14 de octubre cerca de las 10:21 horas.

¡ALERTA! ¿QUÉ HACER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UN SISMO?

- Antes del Sismo:

* Elabora un plan familiar de emergencia que incluya rutas de evacuación y un punto de encuentro seguro fuera de casa.

* Identifica y señala las zonas seguras dentro de tu hogar, escuela o lugar de trabajo (debajo de mesas resistentes, escritorios o marcos de puertas interiores).

* Asegura objetos que puedan caer, como libreros, lámparas y cuadros.

* Ten a la mano una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de pilas, botiquín de primeros auxilios, silbato, copia de documentos importantes y un directorio telefónico de emergencia.

* Participa en simulacros de evacuación para familiarizarte con los procedimientos.

- Durante el Sismo:

* En el momento del temblor, lo más importante es mantener la calma.

* Si estás en el interior de un edificio, no intentes salir corriendo.

* Adopta la consigna “Agáchate, Cúbrete y Agárrate”: agáchate en el suelo, cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos, y agárrate de algo firme como una mesa o escritorio.

* Aléjate de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

* Si estás en el exterior, busca un lugar abierto, lejos de edificios, postes de luz y cables eléctricos.

* Si vas en un vehículo, detente en un lugar seguro y permanece dentro hasta que pase el temblor. No uses elevadores.

- Después del Sismo:

* Si estás en un edificio, evacúa con precaución utilizando las escaleras y dirígete al punto de encuentro previamente establecido. No regreses al interior hasta que las autoridades indiquen que es seguro.

* Revisa si hay heridos y bríndales primeros auxilios si es necesario.

* Ten cuidado con posibles réplicas.

* Inspecciona las instalaciones en busca de daños estructurales, fugas de gas o agua, y desconecta la electricidad si es necesario.

* Utiliza el teléfono solo para emergencias y mantente informado a través de fuentes oficiales.

* Sé solidario y ofrece ayuda a quienes lo necesiten.

¿QUÉ ES Y CÓMO PREPARAR UNA MOCHILA DE LA VIDA?

Ante cualquier desastre natural o siniestro que no se pueden llegar a predecir y toma por sorpresa a los mexicanos, es importante estar preparados con una mochila con documentos personales y objetos de primera necesidad.

Esta mochila de emergencia, conocida como ‘mochila de la vida’, es preparada en casa con artículos esenciales y suficientes para las 72 horas posteriores al fenómeno.

Esta mochila se puede adaptar a cualquier tipo de emergencia y las necesidades de su portador: niñas, niños, adultos, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

Estos son los artículos necesarios en tu ‘mochila de la vida’

- Alimentos no perecederos y agua embotellada

- Encendedor o cerillos

- Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

- Artículos personales de higiene

- Dos o tres cambios de ropa

- Ropa abrigadora

- Botiquín de primeros auxilios

- Medicinas

- Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

- Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

- Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

- Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

- Artículos de uso femenino

- Silbato

- Kit de herramientas

- Copia de las llaves de tu casa

- Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

¡Recuerda! Guarda tu mochila de la vida en un lugar de fácil acceso en casa, también puedes optar por tener una en tu automóvil o lugar de trabajo.