Enfrentan riesgos por cambio climático 6 de cada 10 empresas en México

México
/ 30 octubre 2025
    Enfrentan riesgos por cambio climático 6 de cada 10 empresas en México
    Los sectores que más riesgos enfrentan son los de petróleo y gas, redes eléctricas y de gas, minería y aerolíneas. FOTO: CUARTOSCURO

Informe de Moody’s Ratings arroja que 3% tiene elevada exposición, 56% moderada y 41% no significativa

De acuerdo con un informe de la calificadora Moody’s Ratings, seis de cada 10 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) están expuestas en un rango de moderado a alto a los riesgos físicos que causa el cambio climático.

El informe señala que 3 por ciento de las emisoras tienen una elevada exposición, en tanto 56 por ciento moderado y 41 por ciento no significativo.

TE PUEDE INTERESAR: Se mantienen bloqueos de campesinos en 8 puntos del País

La exposición se da principalmente en los sectores de petróleo y gas, redes eléctricas y de gas, minería y aerolíneas, señala el reporte de la calificadora que evalúa los mercados de México, Colombia, Chile y Brasil.

Los riesgos se asocian con sequías, inundaciones, incendios forestales, huracanes, estrés térmico, así como aumento del nivel del mar.

El informe estima que aproximadamente el 68 por ciento de la población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) están expuestos a los riesgos por el cambio climático.

“El País es vulnerable a los riesgos físicos del cambio climático y problemas de gestión del agua en las regiones propensas a huracanes o sequías, lo que reduce la actividad turística y agrícola, y obliga a realizar importantes gastos en preparación ante desastres, asistencia y reparación de infraestructura costera”, expone.

El reporte ejemplifica que, en 2023, el huracán Otis causó 15 mil millones de dólares en daños a la infraestructura y propiedad en Acapulco, lo que contribuye con 70 por ciento del PIB de Guerrero.

El aumento de la percepción de riesgo provocó un ajuste generalizado de precios y los daños a la infraestructura turística causados por “Otis” fueron importantes.

Por otro lado, en Chile, 67 por ciento de las emisoras tienen una exposición moderada a alta a los riesgos por el cambio climático, en Brasil 57 por ciento y en Colombia 50 por ciento, agrega el reporte “El aumento de los riesgos físicos del cambio climático incentiva la planificación e implementación de la adaptación”.

Temas


Cambio Climático
Empresas

Organizaciones


Moody's

true

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Este miércoles se reportó la caída de un trabajador de 68 años de un andamio; fue reportado como grave.

Coahuila: Se disparan al doble accidentes laborales en el sector de la construcción
Saltillo reafirmó su rol clave en la producción automotriz a nivel nacional, en particular para Stellantis.

Saltillo reafirma su liderazgo industrial con la nueva generación de camionetas RAM (VIDEOS)
Tras el incumplimiento de México con la cuota que debía entregar, los especialistas hablaron sobre posibles alternativas para mejorar la situación.

Estados y municipios deben ser parte en tratado de aguas internacionales
El tijuanense ha sido pieza clave detrás del plato para que los Blue Jays estén a un paso del título.

Blue Jays a un triunfo del título y de convertir a Alejandro Kirk en el primer cátcher mexicano campeón de la MLB
Trailer de “Scream 7”: Sidney Prescott enfrenta nuevamente a Ghostface.

Lanzan tráiler de Scream 7 con una trama reveladora... y un boicot inesperado
Flor Jiménez riega su plantación de cempasúchil antes de las celebraciones del Día de Muertos, en Xochimilco, a las afueras de la Ciudad de México, el 16 de octubre de 2025.

La flor de cempasúchil cubre México en Día de Muertos, pero el cambio climático la pone en riesgo
Un vuelo de JetBlue que viajaba de Cancún, Quintana Roo, en México a New Jersey, Estados Unidos, tuvo que aterrizar de emergencia en Tampa, Florida

Vuelo de JetBlue que salió de Cancún aterriza de emergencia en EU; reportan varios heridos
El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual

El Rey Carlos remueve los títulos reales de su hermano Andrés tras acusaciones de acoso sexual