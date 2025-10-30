Enfrentan riesgos por cambio climático 6 de cada 10 empresas en México

De acuerdo con un informe de la calificadora Moody’s Ratings, seis de cada 10 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) están expuestas en un rango de moderado a alto a los riesgos físicos que causa el cambio climático.

El informe señala que 3 por ciento de las emisoras tienen una elevada exposición, en tanto 56 por ciento moderado y 41 por ciento no significativo.

TE PUEDE INTERESAR: Se mantienen bloqueos de campesinos en 8 puntos del País

La exposición se da principalmente en los sectores de petróleo y gas, redes eléctricas y de gas, minería y aerolíneas, señala el reporte de la calificadora que evalúa los mercados de México, Colombia, Chile y Brasil.

Los riesgos se asocian con sequías, inundaciones, incendios forestales, huracanes, estrés térmico, así como aumento del nivel del mar.

El informe estima que aproximadamente el 68 por ciento de la población y 71 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) están expuestos a los riesgos por el cambio climático.

“El País es vulnerable a los riesgos físicos del cambio climático y problemas de gestión del agua en las regiones propensas a huracanes o sequías, lo que reduce la actividad turística y agrícola, y obliga a realizar importantes gastos en preparación ante desastres, asistencia y reparación de infraestructura costera”, expone.

El reporte ejemplifica que, en 2023, el huracán Otis causó 15 mil millones de dólares en daños a la infraestructura y propiedad en Acapulco, lo que contribuye con 70 por ciento del PIB de Guerrero.

El aumento de la percepción de riesgo provocó un ajuste generalizado de precios y los daños a la infraestructura turística causados por “Otis” fueron importantes.

Por otro lado, en Chile, 67 por ciento de las emisoras tienen una exposición moderada a alta a los riesgos por el cambio climático, en Brasil 57 por ciento y en Colombia 50 por ciento, agrega el reporte “El aumento de los riesgos físicos del cambio climático incentiva la planificación e implementación de la adaptación”.