Entrega Fundación Lala primera parte de apoyo a familias afectadas por inundaciones

México
/ 21 octubre 2025
    Entrega Fundación Lala primera parte de apoyo a familias afectadas por inundaciones
    FOTO: CORTESÍA

La leche entregada busca atender necesidades básicas de alimentación en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo

CDMX.- Fundación Lala hizo entrega de los primeros 20 mil litros de leche como parte del paquete inicial de apoyo a familias afectadas por las inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo. Este apoyo se hace en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) conforme al plan de ayuda humanitaria establecido por dicha Secretaría.

FOTO: CORTESÍA

Adicionalmente, se entregará un segundo paquete de ayuda a través del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres A.C. (CENACED) que también está en coordinación con la SEDENA, y con ello sumar 45 mil litros de leche para colaborar en la atención a necesidades básicas de alimentación de las familias afectadas.

En momentos de adversidad, la solidaridad nos distingue en México. Desde Fundación Lala reafirmamos el compromiso de Grupo Lala con las comunidades afectadas por las recientes tormentas, sumando esfuerzos con distintas asociaciones y autoridades para llevar un alimento nutritivo y esencial, como lo es la leche, a quienes lo necesitan con urgencia en esta situación”, comentó Edgar Salinas, director de Fundación Lala.

FOTO: CORTESÍA

Una vez superada la fase crítica y en alianza con la red BAMEX (red de bancos de alimentos de México), Fundación Lala continuará colaborando con las acciones de solidaridad con las comunidades más afectadas.

Temas


Desastres Naturales

Localizaciones


Hidalgo
Puebla
Veracruz

