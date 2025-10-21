Entrega Fundación Lala primera parte de apoyo a familias afectadas por inundaciones

CDMX.- Fundación Lala hizo entrega de los primeros 20 mil litros de leche como parte del paquete inicial de apoyo a familias afectadas por las inundaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo . Este apoyo se hace en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) conforme al plan de ayuda humanitaria establecido por dicha Secretaría.

Adicionalmente, se entregará un segundo paquete de ayuda a través del Centro Nacional de Apoyo para Contingencias Epidemiológicas y Desastres A.C. (CENACED) que también está en coordinación con la SEDENA, y con ello sumar 45 mil litros de leche para colaborar en la atención a necesidades básicas de alimentación de las familias afectadas.

“En momentos de adversidad, la solidaridad nos distingue en México. Desde Fundación Lala reafirmamos el compromiso de Grupo Lala con las comunidades afectadas por las recientes tormentas, sumando esfuerzos con distintas asociaciones y autoridades para llevar un alimento nutritivo y esencial, como lo es la leche, a quienes lo necesitan con urgencia en esta situación”, comentó Edgar Salinas, director de Fundación Lala.