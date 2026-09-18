Entregan a familia cuerpo de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos

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    Entregan a familia cuerpo de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada en Morelos
    Familiares de Claudia Tacoronte recibieron sus restos en la Fiscalía de Morelos; serán trasladados a España para su sepultura. Cuartoscuro

Autoridades de Morelos entregaron a sus familiares el cuerpo de Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años asesinada en Cuautla

Autoridades mexicanas entregaron, la mañana de este viernes, a sus familiares el cuerpo de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que murió tras ser atacada con un arma blanca durante un presunto robo en Cuautla, Morelos.

Familiares de la joven llegaron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos, en Temixco, para realizar los trámites correspondientes. De acuerdo con información de Infobae México, en una reunión participaron el padre de Claudia y una comitiva de la Universidad de Granada, además del fiscal general Fernando Blumenkron Escobar; el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado; el cónsul de España, Marco Rodríguez, y un representante de la Comisión Nacional de Víctimas.

Cerca de las 10:00 horas, varias camionetas arribaron a las instalaciones de la Fiscalía, donde se llevaron a cabo las diligencias para concretar la entrega de los restos de la estudiante.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/presunto-feminicida-de-claudia-tacoronte-afirma-que-no-recuerda-haberla-asesinado-BD23570098

CLAUDIA TACORONTE SERÁ TRASLADADA A ESPAÑA PARA RECIBIR SEPULTURA

Una vez concluidos los trámites, el cuerpo de Claudia Tacoronte será trasladado a España, su país de origen. El cortejo salió de las instalaciones de la Fiscalía con dirección a la Ciudad de México, desde donde posteriormente los restos serán trasladados a territorio español.

También se prevé que los familiares coloquen una ofrenda floral en la Casa de la Cultura de Cuautla, sitio donde la joven buscó ayuda después de ser atacada.

A su llegada a la Fiscalía, los familiares y el Cónsul General de España en México solicitaron al fiscal informar a los medios de comunicación que no ofrecerían entrevistas.

$!TEMIXCO, MORELOS, 18 SEPTIEMBRE 2026.- Entrada de la carroza fúnebre a la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, que trasladara el cadáver de Claudia Tacoronte Aguilera. La joven de 21 años de origen español, estudiante del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue atacada el sábado en la ciudad de Cuautla, por Francisco Javier N, presunto feminicida. Su padre y familiares, acompañados de autoridades del Consulado de España y del gobierno de Morelos, acudieron a las oficinas de la Fiscalía para reconocer el cadáver y realizar el trámite de entrega.
TEMIXCO, MORELOS, 18 SEPTIEMBRE 2026.- Entrada de la carroza fúnebre a la Fiscalía de Justicia del Estado de Morelos, que trasladara el cadáver de Claudia Tacoronte Aguilera. La joven de 21 años de origen español, estudiante del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue atacada el sábado en la ciudad de Cuautla, por Francisco Javier N, presunto feminicida. Su padre y familiares, acompañados de autoridades del Consulado de España y del gobierno de Morelos, acudieron a las oficinas de la Fiscalía para reconocer el cadáver y realizar el trámite de entrega. Cuartoscuro

CLAUDIA TACORONTE LLEVABA CERCA DE UN MES EN MÉXICO DEBIDO A UN INTERCAMBIO ESCOLAR

Tacoronte tenía pocas semanas en México como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven cursaba el cuarto año del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada. De acuerdo con información del Ayuntamiento de la Villa de Santa Brígida, llevaba cerca de un mes como estudiante de movilidad en Morelos.

Antes de ingresar a la universidad, cursó estudios de bachillerato en el Instituto Nelson Mandela de Tafira y posteriormente continuó su formación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

$!TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 17 SEPTIEMBRE 2026.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMÉX realizaron un homenaje para Claudia Tacoronte, una estudiante española que participaba en un programa de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Claudia fue asesinada recientemente, y los estudiantes de la UAEMÉX se unieron a sus compañeros de Morelos para exigir justicia por su muerte. Además, colocaron mensajes y veladoras para recordar a Claudia y a tres estudiantes más que también fueron asesinadas en 2026.
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, 17 SEPTIEMBRE 2026.- Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMÉX realizaron un homenaje para Claudia Tacoronte, una estudiante española que participaba en un programa de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Claudia fue asesinada recientemente, y los estudiantes de la UAEMÉX se unieron a sus compañeros de Morelos para exigir justicia por su muerte. Además, colocaron mensajes y veladoras para recordar a Claudia y a tres estudiantes más que también fueron asesinadas en 2026. Cuartoscuro
https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-lamenta-asesinato-de-claudia-tacoronte-feminicidios-no-se-han-podido-evitar-pero-son-prioridad-harfuch-EM23580343

¿QUÉ OCURRIÓ CON CLAUDIA TACORONTE?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, Claudia fue atacada con un arma blanca por un hombre durante la noche del 11 de septiembre, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla.

Después de resultar herida, la estudiante llegó al interior del recinto para pedir ayuda. Sin embargo, las lesiones que sufrió fueron de gravedad y murió minutos más tarde.

La joven se encontraba en Cuautla debido a su participación en la 42ª Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, organizada por el Instituto Mexicano de Medicinas Tradicionales Tlahuilli A.C., cuya celebración estaba programada del 12 al 14 de septiembre.

Su muerte ocurrió el primer día de actividades, en el exterior de la Casa de la Cultura, donde algunos participantes podían permanecer desde la noche del viernes 11 de septiembre debido a las actividades previstas para la construcción de un temazcal.

Claudia se dirigía a dormir cuando fue atacada, según la información proporcionada sobre el caso.

La Fiscalía de Morelos mantiene abierta la investigación para esclarecer el feminicidio de la estudiante española y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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