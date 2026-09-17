Presunto feminicida de Claudia Tacoronte afirma que no recuerda haberla asesinado

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ) y de la Fiscalía General del Estado de Morelos detuvieron a Francisco Javier Meléndez Alguera, alias “El Trompas”. Las autoridades capturaron al sospechoso mientras realizaba compras en la vía pública. El operativo contó con la coordinación directa de las fuerzas federales.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto de su traslado bajo custodia policial. Durante sus primeras declaraciones, el detenido admitió haber asaltado a la víctima para conseguir dinero y comprar drogas. Sin embargo, afirmó que no recuerda haberla asesinado durante el crimen.

¿QUIÉN ES CLAUDIA TACORONTE?

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La joven era estudiante de Educación Infantil procedente de la Universidad de Granada, España, y llevaba cerca de un mes en el país.

El crimen ocurrió el sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura en Cuautla, Morelos. La víctima participaba en una feria local cuando fue atacada con un arma blanca en medio de un asalto.

PRUEBAS DE VIDEO Y AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Cámaras de videovigilancia de la zona captaron al agresor cuando huía del lugar con una mochila. Vecinos de Cuautla identificaron al sospechoso gracias a la vestimenta que llevaba en los videos difundidos en medios digitales.

Habitantes del sector señalaron retrasos en la atención médica tras realizar llamadas al número de emergencias 911. Por su parte, las autoridades estatales aseguraron que las unidades de auxilio llegaron en un lapso de siete minutos tras recibir el reporte.