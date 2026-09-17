Presunto feminicida de Claudia Tacoronte afirma que no recuerda haberla asesinado

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México
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    Presunto feminicida de Claudia Tacoronte afirma que no recuerda haberla asesinado
    Francisco Javier Meléndez Alguera, presunto feminicida de la estudiante española Claudia Tacoronte. VANGUARDIA

Francisco Javier Meléndez Alguera declaró haber asaltado a la estudiante española para comprar drogas en Morelos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General del Estado de Morelos detuvieron a Francisco Javier Meléndez Alguera, alias “El Trompas”. Las autoridades capturaron al sospechoso mientras realizaba compras en la vía pública. El operativo contó con la coordinación directa de las fuerzas federales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/detienen-a-francisco-javier-n-presunto-feminicida-de-la-estudiante-espanola-claudia-tacoronte-JC23568054

Un video difundido en redes sociales muestra el momento exacto de su traslado bajo custodia policial. Durante sus primeras declaraciones, el detenido admitió haber asaltado a la víctima para conseguir dinero y comprar drogas. Sin embargo, afirmó que no recuerda haberla asesinado durante el crimen.

¿QUIÉN ES CLAUDIA TACORONTE?

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, realizaba un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La joven era estudiante de Educación Infantil procedente de la Universidad de Granada, España, y llevaba cerca de un mes en el país.

El crimen ocurrió el sábado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de la Cultura en Cuautla, Morelos. La víctima participaba en una feria local cuando fue atacada con un arma blanca en medio de un asalto.

PRUEBAS DE VIDEO Y AVANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Cámaras de videovigilancia de la zona captaron al agresor cuando huía del lugar con una mochila. Vecinos de Cuautla identificaron al sospechoso gracias a la vestimenta que llevaba en los videos difundidos en medios digitales.

Habitantes del sector señalaron retrasos en la atención médica tras realizar llamadas al número de emergencias 911. Por su parte, las autoridades estatales aseguraron que las unidades de auxilio llegaron en un lapso de siete minutos tras recibir el reporte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desaparecen-dos-ciudadanos-estadounidenses-en-culiacan-en-menos-de-48-horas-GC23569917

La Fiscalía de Morelos investiga el caso bajo el delito de feminicidio. Las autoridades informaron que buscarán la pena máxima para el procesado, la cual podría alcanzar hasta 70 años de prisión.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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