Ernesto Ruffo Appel deja el Altiplano: Juez concede prisión domiciliaria

Ernesto Ruffo Appel saldrá del penal del Altiplano tras la decisión de un juez federal de otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria. El exmandatario de Baja California continuará su proceso penal desde su casa, luego de permanecer recluido desde el pasado mes de julio.

La edad avanzada y el estado de salud de Ruffo Appel, de 74 años, fueron los factores clave planteados por la defensa para solicitar el cambio de medida cautelar. El juzgador determinó otorgar un plazo de 48 horas para organizar su traslado.

El cumplimiento de la prisión domiciliaria será en Ensenada, Baja California, ciudad donde fija su residencia. Agentes de la Guardia Nacional mantendrán una vigilancia constante sobre el exgobernador para garantizar que no abandone la zona ni el país.

DETALLES DEL PROCESO LEGAL Y LOS CARGOS

Las investigaciones por huachicol fiscal continúan activas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Las autoridades indagan su presunta participación en una red dedicada a la simulación en la importación de combustibles.

La prisión domiciliaria no suspende el juicio ni otorga libertad absoluta al político. Su equipo legal mantendrá la defensa activa mediante amparos con la intención de desestimar la vinculación a proceso y lograr la libertad plena.