Es Pemex hoyo negro; triplica 4T los apoyos

El Gobierno federal transfirió 380 mil 600 millones de pesos de enero a septiembre de este año para apoyar el rescate financiero de Pemex, monto 179 por ciento superior a lo autorizado originalmente para este 2025, destacó México Evalúa.

Los apoyos financieros para Pemex aprobados originalmente por el Congreso fueron 136 mil 200 millones de pesos para este año, con lo que el monto de los 380.6 mil millones de pesos representa la mayor capitalización registrada desde la Secretaría de Energía (Sener) para un periodo similar, resaltó el centro de análisis en su reporte Erario al Momento, publicado ayer.

”Hasta agosto los apoyos a Pemex iban conforme a lo aprobado: sólo se habían transferido 119.9 mil millones de pesos. No obstante, tan sólo en septiembre se aportaron otros 260.6 mil millones de pesos adicionales, con lo que se superó el monto aprobado para el año”.

”Con este resultado, el rescate financiero a la petrolera al tercer trimestre superó incluso al gasto ejercido por la Secretaría de Educación, que en el mismo lapso sumó 361.1 mil millones de pesos. En otras palabras, el País destinó más dinero a sostener a Pemex que a financiar la educación pública federal”, destacó.

Aunque los ingresos petroleros alcanzaron 922.4 mil millones de pesos entre enero y septiembre de este año, un aumento de 14.7 por ciento respecto a 2024, la renta que quedó en manos del Estado fue mínima, pues apenas se retuvo 20 por ciento, la segunda proporción más baja de la renta petrolera en la historia reciente, explicó México Evalúa.

En términos absolutos, los ingresos petroleros exclusivos para la Federación sumaron 185 mil millones de pesos, el segundo nivel más bajo desde 1990 para un periodo similar.

Si se descuentan los 381 mil millones de pesos devueltos a Pemex, el resultado es una pérdida neta de 195 mil millones de pesos para las finanzas públicas, abundó.

”Los ingresos que aportó Pemex a la Federación sumaron 185 mil millones de pesos para septiembre de 2025, pero el Gobierno le devolvió 381 mil millones de pesos vÌa transferencias. Así, el Estado terminó con pérdidas por 195 mil millones de pesos”, dijo México Evalúa.

Visto de otra forma, explicó, Pemex aportó al erario lo equivalente a mil 394 pesos por habitante, pero recibió 2 mil 865 pesos de apoyo, lo que significa que cada mexicano tuvo que aportar mil 471 pesos en impuestos para mantener a flote a la empresa durante los primeros nueve meses del año.

”Las proyecciones para 2026 no son alentadoras: se espera que la Federación vuelva a transferir más recursos a Pemex de los que obtendrá de la compañía, cerrando el año con pérdidas equivalentes a 31 mil millones de pesos o 230 pesos por persona. Tomando en cuenta lo observado este año, la pérdida en 2026 podría ser incluso mayor”, advirtió.