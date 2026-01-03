AMLO sale del retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro
Tras varios meses de tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela, la administración de Trump arremetió contra Maduro
El 3 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, políticos de distintos países han dado su apoyo o condena al operativo de los Estados Unidos.
Tras las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre su rechazó al intervencionismo de los Estados Unidos en un territorio soberano, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, salió de su retiro para dar sus declaraciones en una publicación de redes sociales.
‘Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente.’
En las declaraciones, Andrés Manuel López Obrador recurrió a argumentos históricos para reprochar las acciones militares de los Estados Unidos sobre Venezuela. Y se digirió directamente al presidente Trump para criticar las acciones de su política contra el pueblo venezolano.
Agregó: ‘Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas.’
‘Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana.’
‘La política no es imposición. Recuerde que “el respeto al derecho ajeno es la paz”, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum.’
‘Por ahora no le mando un abrazo.’
En paralelo con el comentario de AMLO, en referencia al dicho del presidente Benito Juárez, Claudia Sheinbaum también publicó el siguiente comentario en su cuenta de X: ‘La gran enseñanza de Benito Juárez en estos momentos debe guiar también a Estados Unidos: entre los individuos como entre las Naciones el respeto al derecho ajeno es la paz’
Durante la conferencia de prensa de la mañana del 3 de enero, Claudia Sheinbaum destacó la condena del intervencionismo de Estados Unidos en el régimen de Maduro,, tras el ataque militar, presuntamente a zonas militares en el territorio venezolano, y citó el Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas:
‘Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.’
Sin embargo, no se pronunció directamente al acto de captura del presidente Nicolás Maduro.