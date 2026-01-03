AMLO sale del retiro, nuevamente, para condenar las acciones de EU contra Maduro

El 3 de enero, tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, políticos de distintos países han dado su apoyo o condena al operativo de los Estados Unidos.

Tras las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre su rechazó al intervencionismo de los Estados Unidos en un territorio soberano, el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, salió de su retiro para dar sus declaraciones en una publicación de redes sociales.

‘Estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente.’

En las declaraciones, Andrés Manuel López Obrador recurrió a argumentos históricos para reprochar las acciones militares de los Estados Unidos sobre Venezuela. Y se digirió directamente al presidente Trump para criticar las acciones de su política contra el pueblo venezolano.

Agregó: ‘Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas.’