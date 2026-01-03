La embajada de México en Venezuela pide evitar viajes al territorio tras intervención de Estados Unidos

Nicolás Maduro y su esposa fueron acusados de narcoterrorismo por los Estados Unidos

El 3 de enero, tras los operativos militares de los Estados Unidos dentro del territorio venezolano, los cuales concluyeron con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la embajada de México en Venezuela dio su declaración.

Ante la noticia del operativo, se reportaron varias agrupaciones de festejo, presuntamente venezolano, en diferentes partes del mundo, especialmente en los Estados Unidos, e incluso en ciudades de México.

El foco de la celebración fue la intervención estadounidense sobre el régimen chavista de Venezuela; sin embargo, los futuros conflictos, tras la captura de Maduro, permanecen latentes.

La embajada de México en Venezuela solicitó a los ciudadanos evitar viajes hacia el país sudamericano. Las autoridades consulares instaron los connacionales que registren su estancia y se contacten con la embajada.

Prioriza tu seguridad. Ante posibles manifestaciones, procura evitar esas zonas, así como participar o intervenir en ellas’, señaló en un mensaje difundido en X.

Aunque las autoridades de los Estados Unidos han decidido tomar control del gobierno venezolano, mientras ocurre una transición de poder, funcionarios políticos de Venezuela se han pronunciado en contra de la intervención y ataque.

