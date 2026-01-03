‘América Latina debe mantenerse unida’: Sheinbaum endurece postura por Venezuela

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su condena a la intervención de Estados Unidos en Venezuela y adelantó que el gobierno mexicano emitirá un posicionamiento adicional en los próximos días, luego de que países de América Latina se acercaran a México para mantener una postura común.

Durante el inicio de su gira de trabajo en Tlaxcala, la mandataria sostuvo que la posición de México no se define por afinidades políticas, sino por los principios constitucionales y del derecho internacional que rigen la política exterior del país.

TE PUEDE INTERESAR: Organizaciones que buscan ser partidos ‘roban’ afiliados a PAN, PRI y Morena

“Nosotros condenamos cualquier intervención y nos guiamos por lo que establece la Constitución; más allá de la presidencia de Nicolás Maduro, tiene que ver con las leyes internacionales y los principios de la política mexicana que nosotros defendemos”, afirmó.

Sheinbaum subrayó que, bajo ese marco, México continuará manifestándose contra la intervención extranjera en los días siguientes, al considerar que se trata de un tema de respeto a la soberanía y a las normas internacionales.

TE PUEDE INTERESAR: Tunden a Samuel García en X por foto sin verificar de la detención de Nicolás Maduro

Cuestionada sobre si ha tenido comunicación directa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta respondió que no ha hablado con su homólogo; sin embargo, precisó que otros países de la región han buscado a México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Indicó que dichos contactos podrían derivar en un pronunciamiento conjunto o regional. “Es importante para América Latina y el Caribe mantenernos unidos y nos parece importante la defensa de las leyes internacionales y la soberanía de los países”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR: Protestan en nueva Embajada de EU en CDMX por captura de Maduro

Ante la pregunta expresa de si se trataría de un posicionamiento regional, Sheinbaum reiteró que la unidad latinoamericana es clave frente a este tipo de escenarios y que México acompañará cualquier esfuerzo que privilegie el respeto al derecho internacional.

El anuncio se suma a las declaraciones previas del gobierno mexicano en rechazo a las acciones militares en Venezuela y se da en un contexto de creciente tensión diplomática en la región, con llamados a evitar una escalada mayor y a privilegiar las vías políticas y diplomáticas. Con información de El Universal