‘Es un abuso’... Sheinbaum confirma que José Ángel Gurría recibe 120 mil al mes por una pensión de Nafin

Durante su conferencia, la mandataria señaló que el tema se volvió público y que su gobierno revisará la información disponible. “Ya que salió público, lo podemos decir y vamos a ver qué información se puede dar”, expresó. También cuestionó el hecho de que recibiera ese ingreso mientras se desempeñaba como titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , confirmó que el exfuncionario José Ángel Gurría recibe una pensión mensual cercana a los 120 mil pesos por su paso como director de Nacional Financiera (Nafin), situación que calificó como un “abuso” , especialmente porque el economista ocupaba simultáneamente cargos internacionales de alto nivel.

“¿Cuánto ganaría como director de la OCDE?”, dijo Sheinbaum.

El caso surge en el contexto de la propuesta de reforma constitucional que busca limitar las pensiones de altos funcionarios públicos, con el argumento de evitar privilegios considerados excesivos.

DEBATE SOBRE PENSIONES DE EXFUNCIONARIOS

Sheinbaum explicó que la iniciativa no afectará a integrantes de las Fuerzas Armadas, sino a funcionarios de confianza que trabajaron periodos relativamente cortos y obtuvieron pensiones elevadas. El objetivo, dijo, es establecer un tope máximo que reduzca desigualdades dentro del sistema público.

La presidenta mencionó que existen otros casos que deberán ajustarse al nuevo límite una vez aprobada la reforma. En ese sentido, subrayó que las investigaciones o denuncias particulares corresponderán a las autoridades competentes.

El debate sobre las pensiones de exfuncionarios ha generado opiniones divididas entre especialistas, quienes discuten el equilibrio entre derechos laborales adquiridos y el uso de recursos públicos.

QUIÉN ES JOSÉ ÁNGEL GURRÍA

José Ángel Gurría Treviño es un economista y diplomático mexicano con amplia trayectoria nacional e internacional. Fue secretario general de la OCDE durante 15 años, entre 2006 y 2021, convirtiéndose en uno de los mexicanos con mayor presencia en organismos multilaterales.

En México ocupó cargos clave durante el gobierno de Ernesto Zedillo, como secretario de Relaciones Exteriores y posteriormente secretario de Hacienda y Crédito Público, donde participó en la gestión económica posterior a la crisis financiera de 1994.

También tuvo un papel relevante en negociaciones internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y en el ingreso de México a la OCDE en 1994.

ACTIVIDAD RECIENTE Y CONTEXTO POLÍTICO

En años recientes, Gurría regresó al escenario político nacional. En 2023 fue designado responsable de elaborar el plan de gobierno del bloque opositor rumbo a las elecciones de 2024, tras declinar aspiraciones presidenciales.

Actualmente continúa participando en foros académicos y empresariales sobre economía global, comercio internacional y diplomacia, manteniendo presencia en el debate público.

DATOS CURIOSOS

• Gurría fue el primer latinoamericano en dirigir la OCDE.

• Permaneció 15 años al frente del organismo internacional.

• Ha sido apodado “el Ángel de la Dependencia” por su papel en negociaciones financieras en los años noventa.

En el plano político, la discusión sobre pensiones de altos funcionarios refleja un tema más amplio: el uso de recursos públicos y la percepción de privilegios dentro del servicio gubernamental.