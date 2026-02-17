Sheinbaum afirma que gobierno usa ‘usuarios simulados’ para evaluar trato y anuncia cambios anticorrupción

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno cuenta con un esquema de “usuarios simulados” en diversas áreas para revisar el trato que se brinda a la población, y señaló que el mecanismo también se aplica en consulados.

En su conferencia mañanera de este martes 17 de febrero, en Palacio Nacional, la mandataria se refirió además a una propuesta para modificar las leyes anticorrupción, con el objetivo de incorporar herramientas que permitan conocer de manera directa la experiencia de las personas en trámites y servicios.

“Tenemos un esquema de usuarios simulados en muchas áreas del gobierno y también en los consulados, en donde van a hacer trámites a los consulados para ver cuál es el trato que se está pidiendo, y de ahí tenemos información”, explicó al abordar denuncias sobre colaboradores en Estados Unidos.

Detalló que, a partir de esa información, se establecen contactos con las oficinas consulares y se envían servidores públicos para fortalecer procesos y capacitar al personal. Añadió que, cuando se considera necesario, se realizan cambios de personal.

Cuestionada sobre si este esquema forma parte de un proceso de evaluación, Sheinbaum respondió: “Sí, en todos lados tenemos usuarios simulados, es parte de lo que queremos modificar porque queremos oír a la gente”.

La presidenta indicó que existe una propuesta para modificar las leyes anticorrupción y sostuvo que el propósito es ampliar la participación de la ciudadanía. “Yo digo que hay que empoderar al ciudadano, ese es el objetivo de las modificaciones”, afirmó.

En el mismo tema, Sheinbaum reconoció que la Presidencia puede generar aislamiento, por lo que dijo realizar giras en los estados para escuchar a las personas y mantener contacto con distintas problemáticas.

También señaló que recibe a personas en Palacio Nacional, desde empresarios hasta quienes buscan presentar denuncias, y que cuenta con un mecanismo que describió como “inteligencia social” para enterarse de temas a través de reportes y comunicaciones directas.

Finalmente, destacó que las denuncias expuestas en el espacio público aportan información sobre lo que ocurre en representaciones del gobierno, y sostuvo que esos señalamientos permiten ajustar acciones y seguimiento institucional.