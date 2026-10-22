Escándalo en la Conade... Rommel Pacheco nombró a masajista como Subdirector de Administración sin cumplir con el perfil

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    Escándalo en la Conade... Rommel Pacheco nombró a masajista como Subdirector de Administración sin cumplir con el perfil
    Carlos Eduardo Robleda Chávez asumió como encargado de despacho de la Subdirección de Administración de la Conade. Su formación en terapia física abrió cuestionamientos sobre su perfil. VANGUARDIA/ARCHIVO

Rommel Pacheco designó a Carlos Robleda en la Subdirección de Administración de la Conade, un cargo clave para el presupuesto y los recursos del organismo

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Rommel Pacheco, vuelve al centro de la discusión por una designación dentro de su estructura administrativa. Se trata de Carlos Eduardo Robleda Chávez, quien asumió como encargado de despacho de la Subdirección de Administración, pese a que su formación profesional no está relacionada directamente con las finanzas públicas.

De acuerdo con los datos de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Robleda es licenciado en Terapia Física y Rehabilitación por la Universidad Privada de la Península, en Yucatán. Su preparación académica ha generado dudas sobre la correspondencia entre su perfil y las responsabilidades del puesto.

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La designación, sin embargo, debe analizarse a partir de los requisitos oficiales aplicables al cargo y de la experiencia profesional del funcionario. Contar con una carrera distinta al área administrativa no demuestra, por sí solo, que una persona incumpla los requisitos legales para ocupar una responsabilidad pública.

UNA SUBDIRECCIÓN CLAVE PARA EL PRESUPUESTO

La Subdirección de Administración tiene un papel central en el funcionamiento de la Conade. De acuerdo con el Manual de Organización del organismo, entre sus responsabilidades están supervisar el uso de los recursos financieros, humanos y materiales, así como coordinar procesos administrativos indispensables para la operación de la institución.

Sus atribuciones también abarcan la planeación presupuestaria, las contrataciones públicas, las relaciones laborales, el control patrimonial y los servicios de mantenimiento. Por ello, el puesto requiere conocimientos relacionados con la administración pública y el cumplimiento de las disposiciones presupuestales.

Entre los marcos legales vinculados con estas tareas se encuentran la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la legislación en materia de adquisiciones y obras públicas. La experiencia en estas áreas resulta relevante para gestionar los recursos de una dependencia federal.

ROBLEDA REEMPLAZA A LOURDES MARTÍNEZ SÁNCHEZ

Carlos Robleda, de 38 años, llegó al puesto después de la salida de Lourdes Martínez Sánchez. Su renuncia ocurrió en medio de un conflicto laboral con trabajadores afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Conade, encabezado por María Dolores Mora.

Los empleados habían exigido la destitución de Martínez Sánchez y denunciado presuntos obstáculos para realizar una asamblea relacionada con su permanencia en el cargo. Este episodio marcó el contexto interno en el que se produjo el relevo administrativo.

El cambio de titularidad se suma a otros cuestionamientos sobre la gestión del organismo deportivo, en particular por la disponibilidad de recursos para atender compromisos nacionales e internacionales.

LA POLÉMICA POR LOS RECURSOS PARA DAKAR 2026

Otro tema que puso a la Conade bajo atención pública fue la participación de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Según la información difundida sobre el caso, la dependencia comunicó al Comité Olímpico Mexicano (COM) que no contaba con suficiencia presupuestaria para cubrir los gastos del equipo, debido a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no había autorizado los recursos.

Posteriormente, se informó que el COM cubriría el viaje con recursos propios y apoyo de patrocinadores. La situación generó cuestionamientos sobre la coordinación financiera entre las instituciones responsables del deporte nacional.

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En ese contexto, el nombramiento de Robleda cobra relevancia por las funciones que tendrá bajo su responsabilidad. La Subdirección de Administración interviene en procesos relacionados con el presupuesto, el personal y las contrataciones, áreas fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la Conade.

La designación de un nuevo encargado de despacho no acredita por sí misma una irregularidad. No obstante, la correspondencia entre su preparación, su experiencia y los requisitos establecidos para el puesto constituye un elemento central para evaluar el nombramiento de Carlos Eduardo Robleda Chávez durante la gestión de Rommel Pacheco.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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