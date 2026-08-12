México rompe récord con 407 medallas en Juegos Centroamericanos, presume Rommel Pacheco

Durante La Mañanera del Pueblo , el funcionario detalló que la delegación mexicana terminó como campeona centroamericana después de conseguir 167 medallas de oro, 125 de plata y 115 de bronce .

México cerró su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una cosecha histórica de 407 medallas , cifra que representa la mejor actuación del país en esta competencia, informó Rommel Pacheco Marrufo , director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

El resultado permitió a México superar las mejores marcas que tenía previamente en la justa regional. De acuerdo con Pacheco, la delegación consiguió 22 preseas doradas más que el récord anterior y superó por 23 medallas la mejor cifra histórica en el total de preseas.

MÉXICO DOMINA CON 167 MEDALLAS DE ORO

Pacheco destacó que el desempeño mexicano no se concentró en unas cuantas disciplinas. La delegación consiguió medallas en 50 deportes diferentes, mientras que en 35 de esas disciplinas los atletas mexicanos lograron conquistar al menos una medalla de oro.

“Esta fue la mejor participación de nuestro país en toda la historia de los Juegos, tanto en medallas de oro como en número total”, afirmó el titular de la Conade.

En total, 493 atletas mexicanos subieron al podio durante la competencia. De ellos, 91 consiguieron tres o más medallas, una cifra que refleja la participación de deportistas que tuvieron resultados destacados en distintas pruebas.

La actuación también tuvo una importante presencia femenina. Las mujeres encabezaron la cosecha mexicana con 198 medallas, de las cuales 83 fueron de oro.

MÁS DE MIL MILLONES DE PESOS PARA LA PREPARACIÓN

El director de la Conade explicó que para los procesos de preparación y clasificación de los deportistas se destinaron más de mil millones de pesos. Estos recursos estuvieron relacionados con el proceso que permitió que 698 atletas mexicanos llegaran a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

A esta inversión se sumaron 60 millones de pesos destinados al Comité Olímpico para cubrir distintos gastos relacionados con la participación de la delegación nacional.

Entre los requerimientos contemplados estuvieron los uniformes, traslados y otros gastos necesarios para la presencia de los competidores mexicanos en la justa regional.

El resultado, señaló Pacheco, no puede medirse únicamente por el número final de preseas, debido al trabajo realizado durante años por deportistas, entrenadores, familias y equipos multidisciplinarios.

“Las 407 medallas cuentan el resultado, pero no alcanzan a contar toda la historia”, expresó el funcionario durante su intervención.

EL OBJETIVO APUNTA A LIMA 2027 Y LOS ÁNGELES 2028

Tras el récord conseguido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la preparación del deporte mexicano continuará con nuevos objetivos internacionales.

Pacheco señaló que el siguiente compromiso será trabajar rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, competencia que servirá como parte del proceso previo hacia la siguiente edición de los Juegos Olímpicos.

Posteriormente, la mira estará puesta en Los Ángeles 2028, donde México buscará mantener el desarrollo de sus atletas y ampliar su presencia en las principales competencias deportivas internacionales.

El balance presentado por la Conade coloca a la delegación mexicana con una marca histórica de 407 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, resultado que estuvo acompañado por la participación de cientos de atletas en medio centenar de disciplinas.