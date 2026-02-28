Esperan en Pemex 120 mmdp en contratos con empresas privadas

México
/ 28 febrero 2026
    Aseguran que el presupuesto de Pemex para producción y exploración para este año es de 303 mil millones de pesos, mientras que el resto que se había planteado en la mañanera provendrá de los contratos mixtos con la iniciativa privada. REFORMA

Pemex informó que se tenía contemplado invertir en exploración y producción, junto con la iniciativa privada, alrededor de 425 mil millones de pesos

Durante este año, Petróleos Mexicanos (Pemex) pretende concretar 10 contratos mixtos con empresas privadas, las cuales invertirán alrededor de 120 millones de pesos, afirmó Octavio Barrera, director de Extracción y Exploración de Pemex.

En la conferencia matutina del 12 de febrero, Pemex informó que se tenía contemplado invertir en exploración y producción, junto con la iniciativa privada, alrededor de 425 mil millones de pesos.

TE PUEDE INTERESAR: Pemex redujo su deuda a 85 mil 200 millones de dólares en 2025, el nivel más bajo en 11 años

Ayer, en conferencia con analistas, Barrera aseguró que el presupuesto de Pemex para producción y exploración para este año es de 303 mil millones de pesos, mientras que el resto que se había planteado en la mañanera provendrá de los contratos mixtos con la iniciativa privada.

“El presupuesto original aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación pasó de 250 mil a 303 mil millones de pesos para este año, esto explicado por el resultado de las operaciones financieras de 2025 que se traducen en ahorros en el costo financiero”.

“La diferencia entre los 303 mil millones y lo que se presentó recientemente en la conferencia mañanera de 425 mil millones corresponden a la inversión a través de terceros, de los denominados proyectos mixtos”, dijo el funcionario.

Víctor Rodríguez Padilla, director de Pemex, expuso que hasta ahora se han firmado seis contratos mixtos con empresas privadas, y que está en proceso el cierre de otro más.

“A la fecha se han adjudicado siete de ellos, mientras que tres contratos adicionales se encuentran en proceso competitivo”.

”Pemex continuará evaluando nuevos proyectos bajo ese esquema”, añadió.

Los seis contratos mixtos que se han firmado hasta ahora son Tamaulipas-Constituciones, Cuervito, Agua Fría, Sini-Caparroso, Madrefil-Bellota y Macavil, en los que se pretende extraer gas húmedo, crudo pesado y ligero, así como condensados, de acuerdo con el reporte financiero.

Las empresas que se adjudicaron los contratos son Consorcio 5M del Golfo, Geolis, Petrolera Miahuapán y G5M Bronco.

Los otros tres proyectos que se analizan son Rabasa, San Ramón y Cinco Presidentes-Rodador.

El modelo establece que Pemex conserva al menos 40 por ciento de participación, mientras que el privado aporta 100 por ciento del capital inicial y operativo, con esquemas de recuperación de costos acotados y supervisión regulatoria por parte de la Secretaría de Energía y Hacienda.

TABLA

Los contratos

Este año, Pemex pretende concretar 10 contratos mixtos.

En millones de pesos $120 invertirán empresas privadas. $303,000 es el presupuesto en exploración y producción.

$250,000 era el presupuesto original aprobado en el PEF.

$53,000 adicionales se sumaron por ahorros financieros.

