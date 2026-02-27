Pemex redujo su deuda a 85 mil 200 millones de dólares en 2025, el nivel más bajo en 11 años

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) perdió en 2025 un total de 45 mil 208 millones de pesos mexicanos (2 mil 516 millones de dólares), una caída del 94.2% frente a la pérdida de 780 mil 416 millones de pesos (43 mil 437 millones de dólares) registrada en 2024, una reducción de casi 17 veces.

De acuerdo con el cuarto reporte trimestral de Pemex enviado este viernes a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la petrolera estatal perdió 147 millones de pesos (casi 8.2 millones de dólares) solo en el periodo octubre-diciembre de 2025.

Esta cifra, también por debajo de las pérdidas del mismo periodo de 2024, cuando se elevaron a 350 mil 485 millones de pesos (unos 19 mil 507 millones de dólares).

En una conferencia para informar los resultados, Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, aseguró que la confianza en la empresa se construye “con resultados, gobernanza sólida y una estrategia clara de largo plazo”.

En este sentido, sostuvo que los resultados del cuarto trimestre responden a “planeación, disciplina y una coordinación efectiva con el Gobierno Federal”.

Uno de los ejes destacados en su presentación fue el endeudamiento.

Al cierre de 2025, la deuda financiera de Pemex se ubicó en 85 mil 200 millones de dólares, una disminución del 12.7% respecto al cierre de 2024.

El director de Finanzas de Pemex, Carlos Carpio, calificó ese saldo como el más bajo en 11 años y reportó una estrategia de manejo de pasivos con apoyo de autoridades federales, que incluyó recompras y pagos anticipados de bonos, entre otras operaciones.

En el año, la arquitectura financiera incluyó una operación de P-Caps por 11 mil 300 millones de dólares, una oferta de recompra por hasta 9 mil 900 millones de dólares y pagos anticipados de bonos por 2 mil millones de dólares, “fortaleciendo la liquidez y mejorando el perfil de vencimientos”, según su reporte.

De acuerdo con el documento, el fortalecimiento del perfil financiero se reflejó en mejoras de calificación (Fitch BB+, Moody’s B1, perspectivas estables) y en un mayor apetito de mercado, evidenciado por el retorno al mercado local.

En materia fiscal, la petrolera estatal mexicana reportó que en 2025 aportó 195 mil 200 millones de pesos (10 mil 864 millones de dólares) a las finanzas públicas como parte del reciente Derecho Petrolero para el Bienestar.

En el plano operativo, Pemex reportó que la producción de hidrocarburos líquidos promedió mil 635 millones de barriles diarios en 2025, una disminución del 7% frente a 2024 y aún lejos de su meta de 1.8 mbd para abastecer el consumo doméstico de gasolinas.

En gas, la producción de gas hidrocarburo (excluyendo nitrógeno) promedió 3 mil 677 millones de pies cúbicos diarios en 2025, con una baja anual, mientras que en el cuarto trimestre alcanzó 3 mil 879 millones de pies cúbicos diarios, un aumento del 7.4% frente al mismo periodo de 2024, impulsado por mayor gas no asociado y nuevos pozos, de acuerdo con el reporte operativo.

Por su parte, Pemex informó que sus ingresos por ventas y servicios sumaron 1.5 billones de pesos (unos 85 mil 58 millones de dólares) en 2025, una disminución del 8.6% respecto a 2024, afectada por menores ventas de exportación por precios y volúmenes, parcialmente compensadas por mayores ventas nacionales de petrolíferos y gas.

Solo en el cuarto trimestre, sus ingresos se ubicaron en 362.448 millones de pesos (20 mil 173 millones de dólares), 15.9% menos a tasa anual, mientras que el rendimiento de operación pasó de una pérdida a una ganancia de 20 mil 266 millones de pesos (mil 128 millones de dólares), con un costo de ventas menor y una utilidad cambiaria de 42 mil 160 millones de dólares.