Esquivan Morena, PAN y PVEM sanciones del INE por campañas anticipadas

Este lunes, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) estrenó la figura de los “Guardianes Verdes”. Antes de ellos, el PAN hizo lo propio con los “Coordinadores del cambio y la defensa de la familia”, aunque el primero en marcar la pauta fue Morena, en 2023, con los “Coordinadores de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación”.

Los partidos políticos han encontrado la fórmula para “legalizar” el adelanto de campañas y candidaturas, evadiendo los tiempos electorales establecidos por la norma. Con ello, buscan promover a sus aspirantes y partidos sin ser amonestados o sancionados por el Instituto Nacional Electoral ( INE ) ni por los tribunales.

Hoy, una “cargada verde” se dio cita en la capital del país para apoyar la iniciativa y el destape adelantado del dirigente capitalino, Jesús Sesma, quien anunció la creación de un aparato partidista de vigilancia. Se trata de los “Guardianes Verdes”, un órgano con el que pretenden recibir y dar seguimiento a quejas ciudadanas en torno a los servicios públicos y las responsabilidades del Gobierno de la Ciudad de México.

"Con el programa Guardianes Verdes nos comprometemos a rescatar tu queja o tu denuncia para que sea atendida. Nuestros diputados verdes y cualquier ciudadano son bienvenidos" , anunció Sesma a través de un promocional en redes sociales. Con esta estrategia, pretendo captar siete millones de votos en 2027 a nivel nacional y un millón y medio en la Ciudad de México.

El anuncio contó con el respaldo de la cúpula del partido: Arturo Escobar, coordinador nacional electoral; Karen Castrejón, dirigente nacional; Manuel Velasco, coordinador senatorial; Raúl Bolaños, vicecoordinador de los diputados; así como diversos legisladores.

En abril pasado, el PAN siguió los pasos de Morena y destapó a Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, como “Coordinador del cambio y la defensa de la familia”, cargo con el que pretende disputarle la gubernatura a Morena en Michoacán.

Por su parte, Morena fue quien marcó el camino desde junio de 2023, durante una sesión de su Consejo Nacional, donde nació la figura de los “Coordinadores de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación” para realizar sus procesos internos de selección y, a la par, difundir información del partido en las calles.

Marco legal y restricciones

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece tiempos estrictos para precampañas y campañas con el objetivo de garantizar la equidad en la contienda y fiscalizar los recursos.