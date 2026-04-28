Samuel García y Mariana Rodríguez han gastado 19 mdp en publicidad para redes en 2026

Esa cifra presuntamente sale de los bolsillos personales de la pareja y es independiente de los recursos públicos destinados oficialmente al rubro de publicidad del gobierno. En la biblioteca de anuncios de Meta (que incluye la publicidad en ambas redes) se informa quién es responsable de cada anuncio y, en el caso del gobernador y su esposa, aparecen ellos individualmente y no la administración estatal.

El gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, duplicaron su apuesta por las redes sociales. Faltando poco más de un año para las elecciones, el mandatario y la titular de “Amar a Nuevo León” gastaron 18.7 millones de pesos solo en los últimos tres meses (del 25 de enero al 24 de abril de este año) para anunciarse en Facebook e Instagram.

Según los datos disponibles, la pareja gasta en conjunto un promedio de 208 mil pesos diarios en esta promoción, con picos que llegan a los 267 mil pesos, como ocurrió el pasado viernes 24 de abril.

En octubre de 2025, Grupo REFORMA publicó que el gobernador y su esposa gastaron 8.5 millones de pesos entre el 2 de julio y el 30 de septiembre de ese año; ese desembolso es superado en un 120 por ciento por los casi 19 millones de pesos gastados recientemente. Después de García y Rodríguez, en tercer lugar de gasto se encuentra otro personaje del Movimiento Ciudadano: Miguel Flores, secretario general de Gobierno, con 5 millones de pesos en los últimos tres meses.

Existen, además, cuentas de reciente creación que sirven como plataforma de difusión, cuentos como “Chisme Naranja NL”, que difunde anuncios favorables de García, Rodríguez y Flores, y que ha gastado 1.7 millones de pesos desde octubre de 2025.

Políticos de todos los partidos también han aumentado su inversión publicitaria, aunque con cifras mucho menores. Waldo Fernández, senador del Partido Verde, es el funcionario no emecista más alto en el ranking, con un desembolso de 749 mil 205 pesos.