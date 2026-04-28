Samuel García y Mariana Rodríguez han gastado 19 mdp en publicidad para redes en 2026

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 abril 2026
    Samuel García y Mariana Rodríguez han gastado 19 mdp en publicidad para redes en 2026
    El despliegue publicitario, que precede a las elecciones por poco más de un año, incluye también inversiones significativas de otros cuadros de Movimiento Ciudadano como Miguel Flores... REFORMA

Samuel García y Mariana Rodríguez gastan 18.7 mdp de fondos personales en publicidad digital en tres meses; con un gasto diario promedio de 200 mil pesos

El gobernador Samuel García y su esposa, Mariana Rodríguez, duplicaron su apuesta por las redes sociales. Faltando poco más de un año para las elecciones, el mandatario y la titular de “Amar a Nuevo León” gastaron 18.7 millones de pesos solo en los últimos tres meses (del 25 de enero al 24 de abril de este año) para anunciarse en Facebook e Instagram.

Esa cifra presuntamente sale de los bolsillos personales de la pareja y es independiente de los recursos públicos destinados oficialmente al rubro de publicidad del gobierno. En la biblioteca de anuncios de Meta (que incluye la publicidad en ambas redes) se informa quién es responsable de cada anuncio y, en el caso del gobernador y su esposa, aparecen ellos individualmente y no la administración estatal.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/samuel-garcia-y-mariana-rodriguez-anuncian-su-tercer-embarazo-comparten-video-familiar-en-redes-sociales-BB20210089

Según los datos disponibles, la pareja gasta en conjunto un promedio de 208 mil pesos diarios en esta promoción, con picos que llegan a los 267 mil pesos, como ocurrió el pasado viernes 24 de abril.

En octubre de 2025, Grupo REFORMA publicó que el gobernador y su esposa gastaron 8.5 millones de pesos entre el 2 de julio y el 30 de septiembre de ese año; ese desembolso es superado en un 120 por ciento por los casi 19 millones de pesos gastados recientemente. Después de García y Rodríguez, en tercer lugar de gasto se encuentra otro personaje del Movimiento Ciudadano: Miguel Flores, secretario general de Gobierno, con 5 millones de pesos en los últimos tres meses.

Existen, además, cuentas de reciente creación que sirven como plataforma de difusión, cuentos como “Chisme Naranja NL”, que difunde anuncios favorables de García, Rodríguez y Flores, y que ha gastado 1.7 millones de pesos desde octubre de 2025.

Políticos de todos los partidos también han aumentado su inversión publicitaria, aunque con cifras mucho menores. Waldo Fernández, senador del Partido Verde, es el funcionario no emecista más alto en el ranking, con un desembolso de 749 mil 205 pesos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Candidatos
Redes sociales

Localizaciones


Nuevo León

Personajes


Mariana Rodríguez
Samuel García

Organizaciones


Movimiento Ciudadano

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Crucificada

Crucificada
true

Morena: ¿Cómo resolvería usted este entuerto?
Pablo Vázquez Camacho informó la captura de Alfonso “N”, ligado a ataque en Roma Norte tras operativo internacional

Detienen a presunto autor intelectual de ataque contra abogado en CDMX; fue ubicado por la Interpol
La investigación federal será clave para esclarecer el nivel de participación de las agencias estadounidenses, la legalidad del operativo y las consecuencias administrativas o penales que pudieran derivarse de este caso.

Afirma Sheinbaum que la investigación sobre caso de agentes de CIA seguirá, tras renuncia de fiscal de Chihuahua
La temporada de huracanes 2026 inicia en mayo; autoridades prevén ciclones intensos y alertan a estados costeros en México.

¿Cuándo llega el primer ciclón a México?... la Temporada de Huracanes 2026 se acerca y golpeará a estos estados
Los bancos en México no abrirán el 1 de mayo por el Día del Trabajo; conoce qué servicios seguirán disponibles y cómo operar.

Anuncian cierre masivo de Bancos en México... prepárate para retirar tu efectivo antes de esta fecha
Fiesta. El cantante español llegará con sus grandes éxitos y nuevas canciones a la capital coahuilense.

Cambian fecha de Alejandro Sanz en Saltillo: concierto será el 14 de octubre
El DT del Tricolor reveló su base de Liga Mx para el Mundial que inicia el 11 de junio.

Javier Aguirre revela base de la Selección Mexicana para el Mundial 2026; lista final se publicará el 1 de junio