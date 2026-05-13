Está fracking en evaluación, no es un hecho: Sener

Así lo acotó Luz Elena González, titular de la Sener, en su participación en un foro.

Para la Secretaría de Energía (Sener) la extracción en México de gas natural por medio de facturación hidráulica (fraking) es una posibilidad en análisis, pero no un hecho.

“Como anunció la Presidenta, también estamos explorando la viabilidad técnica, ambiental y financiera, de ampliar la producción de gas natural de nuestro País aprovechando las reservas.

“Se están haciendo en este momento los análisis, con expertos, científicos, que van a dar su opinión imparcial para ver si es posible avanzar, no es un hecho, no está decidido, pero es una posibilidad para disminuir la dependencia y la vulnerabilidad que tiene el País, respecto a un energético con el cual se produce el 65 por ciento de la energía eléctrica del País”, puntualizó.

Actualmente, México importa cerca del 70 por ciento de gas natural, desde una cuenca que se comparte con Estados Unidos.

De acuerdo con la Sener, la meta hacia 2030 es que la energía por medio de fuentes renovables en México alcance una participación de 38 por ciento, desde el actual 24 por ciento.

En tanto, se prevé que en el mismo periodo, la Iniciativa Privada participe en el financiamiento del 46 por ciento de la energía, mientras que el 54 por ciento dependa del Estado.