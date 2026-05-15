‘Está haciendo un gran trabajo’... Sheinbaum descarta renuncia de Mario Delgado en la SEP

Durante su conferencia matutina del 15 de mayo, la mandataria fue cuestionada sobre versiones que apuntaban a una posible separación del cargo del titular de Educación para buscar otros proyectos políticos. La respuesta fue directa.

La presidenta Claudia Sheinbaum salió públicamente en defensa de Mario Delgado y descartó cualquier posibilidad de renuncia o salida de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en medio de rumores políticos relacionados con el proceso electoral de 2027.

“ No. De hecho, ahorita vamos con él a una reunión ”, d eclaró Sheinbaum al confirmar que Delgado continúa plenamente integrado a las actividades del gabinete federal.

La presidenta aprovechó además para respaldar públicamente el desempeño del funcionario y subrayó que actualmente no existe ningún plan para modificar la estructura de la SEP.

SHEINBAUM DESTACA AVANCES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y UNIVERSIDADES

Durante su intervención, la mandataria federal reconoció el trabajo realizado por Delgado en distintos niveles educativos y destacó avances en educación básica, media superior y universidades públicas.

“Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP”, afirmó Sheinbaum frente a medios de comunicación.

La presidenta señaló que la administración federal impulsa una expansión importante del sistema educativo nacional, especialmente en bachillerato y educación superior.

“En educación media superior, recuerden que formamos el bachillerato nacional, estamos ampliando la oferta, es decir, más preparatorias en el país”, sostuvo.

Además, resaltó que bajo la gestión actual se trabaja en la creación de 333 mil nuevos espacios educativos para estudiantes de nivel superior.

Uno de los proyectos mencionados fue la Universidad Nacional Rosario Castellanos, institución que forma parte de la estrategia educativa impulsada por el gobierno federal para ampliar el acceso universitario.

Sheinbaum también reconoció el trabajo conjunto con Tania Rodríguez y otros equipos educativos involucrados en los nuevos programas nacionales.

EL CALENDARIO ESCOLAR Y EL MUNDIAL 2026 GENERARON POLÉMICA

Los rumores sobre la posible salida de Mario Delgado crecieron en días recientes luego de la controversia relacionada con el calendario escolar rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Hace unas semanas, la SEP planteó la posibilidad de adelantar el cierre del ciclo escolar debido al aumento de temperaturas en distintas regiones del país y al impacto logístico que tendría el Mundial en México.

La propuesta generó reacciones encontradas entre padres de familia, docentes, especialistas y actores políticos, quienes cuestionaron posibles afectaciones académicas para millones de estudiantes.

Algunas críticas incluso señalaron que modificar el calendario podría vulnerar derechos educativos de niñas, niños y adolescentes.

Ante el debate, Sheinbaum explicó que la iniciativa había sido dialogada previamente con maestros, padres de familia y autoridades educativas estatales, aunque aclaró que todavía sería revisada antes de tomar una decisión definitiva.

Días después, el propio Mario Delgado informó que, tras consultas con autoridades educativas de todo el país, se decidió mantener el cierre oficial del ciclo escolar el próximo 15 de junio.

EL DEBATE EDUCATIVO LLEGÓ HASTA MEDIOS INTERNACIONALES

La controversia sobre el calendario escolar trascendió incluso fuera de México y comenzó a aparecer en medios internacionales.

Sheinbaum consideró llamativo que publicaciones extranjeras pusieran atención sobre decisiones relacionadas con el sistema educativo mexicano.

Entre los medios mencionados estuvo The Economist, que dio seguimiento al debate generado por el posible ajuste escolar.

La presidenta insistió en que el regreso al calendario original fue resultado de un proceso de diálogo y consulta con las entidades federativas, buscando respetar las condiciones particulares de cada estado.

“Mario Delgado está haciendo un gran trabajo al frente de la SEP”, reiteró la mandataria al cerrar el tema durante la conferencia.