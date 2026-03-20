Estaban sitiados por un cártel mexicano; ahora, este grupo de civiles contraatacan con fusiles y granadas

GUAJES DE AYALA- Jesús Domínguez se abre paso entre la maleza espesa que bordea una ladera montañosa escarpada, con un fusil AK-47 colgado del hombro y una granada sujeta a su cinturón de cuero. Marcha junto a un grupo de hombres vestidos con camuflaje que patrullan las zonas rurales de México contra uno de los cárteles de la droga más poderosos del país.

Con armamento de uso militar introducido de contrabando desde Estados Unidos, la fuerza de 50 hombres es una de decenas de grupos de “autodefensa” que han surgido en la última década en México para combatir a cárteles cada vez más sofisticados en zonas muy fuera del alcance de las fuerzas de seguridad. ”Prácticamente no existimos para el gobierno. Es imposible como que nuestras armas compitan con las de ellos (las de los cárteles)”, afirmó Domínguez, de 34 años, desde un puesto de vigilancia con vista a las montañas del estado de Guerrero. “Ellos vienen con demasiado poder. Entonces, si tú no contestas con poder, pues no, te ahogas”. El grupo de autodefensa de Guajes de Ayala se suman a un panorama volátil de grupos armados en guerra, desde cárteles con tentáculos por toda Latinoamérica hasta grupos delictivos locales, en regiones como Guerrero, devastadas durante décadas por la fragmentación de los cárteles. Es un enredo que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tendrá que deshacer bajo la presión del gobierno de su homólogo estadounidense Donald Trump y ante el temor de más violencia tras la muerte del capo más poderoso del narcotráfico en México.

El grupo de autodefensa de Guajes de Ayala se formó en 2020 ”NO QUEREMOS ESTAR EN ESCLAVITUD” El grupo de autodefensas se formó en 2020, cuando el cártel La Nueva Familia Michoacana intentó tomar el control de siete comunidades enterradas en lo profundo de las montañas a lo largo de una vía estratégica que conecta a los cárteles con la ciudad portuaria de Acapulco, por donde fluyen drogas y otros bienes ilegales. Los residentes señalaron que el cártel, designado el año pasado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Trump, comenzó a talar ilegalmente en sus tierras e intentó obligar a los pobladores a sumarse a combates contra grupos rivales.

Ante la ausencia del Ejército y la policía de México, los habitantes se armaron. Los tiroteos esporádicos se prolongaron durante casi un año. Los residentes huyeron a pie, caminando durante horas por montañas remotas con poco más que la ropa que llevaban puesta. Comunidades de 1,600 personas se redujeron a apenas 400. Tras una pausa en el conflicto, las autodefensas se rearmaron en octubre cuando la Nueva Familia Michoacana volvió a avanzar sobre su territorio, instaló laboratorios de fentanilo y los vigiló con drones, según el líder del grupo, Javier Hernández.

Ahora, los hombres protegen sus pueblos desde puestos de vigilancia en la montaña y observan a 100 pistoleros del cártel acampados a unos pocos kilómetros de distancia con sus propios drones. ”No queremos pertenecer a sus filas y no queremos también ceder el territorio”, resaltó Hernández. “No queremos estar en esclavitud bajo cualquier cártel”. ”TE ARRINCONAN” El conflicto está más arraigado en Guerrero que en la mayoría de los estados mexicanos, con una historia de milicia que se remonta a los movimientos guerrilleros de la década de 1960. El panorama se ha tornado cada vez más complejo a medida que los cárteles se han fragmentado en facciones rivales, creando una situación muy distinta a la del pasado, cuando un solo cártel ejercía un control monolítico sobre una región.

Según un informe de la DEA de 2025, aquí operan cinco cárteles. También lo hacen diversas bandas locales y grupos de autodefensas, muchos de los cuales están aliados con los cárteles más grandes. “Tienes un caleidoscopio de grupos armados”, señaló Mónica Serrano, profesora del Colegio de México que estudia la violencia en Guerrero. “Es uno de los desafíos más desconcertantes que enfrenta el país y está en la raíz de la violencia”.

Las fuerzas de autodefensa se crearon en Michoacán y Guerrero alrededor de 2013. Al igual que el grupo de Guajes de Ayala, se formaron como un intento desesperado por evitar quedar atrapados en el fuego cruzado de cárteles en guerra. Pero en lugares donde los grupos criminales están más presentes que las fuerzas del orden, casi todo movimiento de autodefensa que ha surgido en la historia reciente ha sido cooptado por cárteles rivales o masacrado. El gobierno de México se ha dividido sobre si debe dialogar con los grupos de autodefensa o tratarlos como criminales. En algunos casos, los grupos se convirtieron ellos mismos en fuerzas paramilitares de los cárteles, rebosantes de dinero y aterrorizando a las comunidades que decían proteger. En otros, los cárteles armaron a ciudadanos locales para ayudar a repeler a grupos rivales.

”Te arrinconan, y no puedes hacer nada”, sostuvo Domínguez. “Es como se corrompe lo que se empieza a crear, lo que empieza como autonomía”. HECHO EN EU La comunidad de Guajes de Ayala considera que sigue siendo independiente, pero las fuerzas cuenta con equipo muy superior a los recursos de los agricultores locales, incluidos sistemas de detección de drones y frecuencias de radio intervenidas, además de drones DJI valorados en miles de dólares para espiar a los pistoleros del cártel.

Portan fusiles AK-47 y AR-15 con el sello “MADE IN USA” (Hechos en Estados Unidos) y nombres de fabricantes de armas de Florida, Carolina del Sur e incluso Polonia. Debido a que México tiene leyes estrictas de control de armas, la gran mayoría de las armas en México son introducidas de contrabando desde Estados Unidos por los cárteles. Un hombre armado confirmó que las autodefensas compran armas a los cárteles, pero no quiso decir a cuál grupo.