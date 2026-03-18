FGR detiene a siete hombres con fines de extradición; eran requeridos por cortes de EU

CDMX.- Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la detención de siete hombres requeridos por diversas cortes de Estados Unidos, en operativos realizados en Baja California, Jalisco, Coahuila, San Luis Potosí y Nuevo León. El también titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes señaló que la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, de la Agencia de Investigación Criminal, fue clave para cumplimentar órdenes de detención formal con fines de extradición contra Mario “N”, Genaro “N”, Néstor “N”, Noé “N”, José “N”, Gilberto “N” y René “N”.

En un mensaje videograbado, el funcionario destacó el caso de Genaro “N”, detenido en Baja California y acusado por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y asociación delictuosa. De acuerdo con autoridades estadounidenses, es identificado como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional vinculada con el tráfico, distribución y comercialización de droga hacia San Diego, California, y otras ciudades. Precisó que Genaro “N” es requerido por el Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California. Según lo expuesto, la organización a la que se le vincula controlaba rutas terrestres y múltiples túneles subterráneos a lo largo de la frontera con México.

Lara López informó además que, mediante coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional, Marina, Ejército, Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la FGR, fue detenido José “N” en Lagos de Moreno, Jalisco, requerido por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, para el Condado de Salt Lake, en Utah, para responder por 12 cargos por abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, ocurridos entre 2020 y 2021. En otro caso, señaló que la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, acusa a Néstor “N” del delito de homicidio en primer grado, presuntamente cometido en Houston, Texas. Esta persona fue detenida en Apodaca, Nuevo León, y es requerida para enfrentar ese proceso.

También reportó la detención de Noé “N” en Piedras Negras, Coahuila, investigado por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. En San Luis Potosí, indicó, fue capturado René “N”, investigado por el Buró Federal de Investigación (FBI) desde 2012 y señalado por abuso sexual calificado contra menores, a petición del Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas. Finalmente, informó la captura de Gilberto “N” en Mexicali, Baja California, requerido por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York, por presunta participación en asociación delictuosa y delitos contra la salud relacionados con distribución e importación de cocaína y fentanilo. Asimismo, señaló que Mario “N” fue detenido en Acatlán de Juárez, Jalisco, requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside, por cuatro cargos de abuso sexual y violación de una menor. Los detenidos fueron ingresados a distintos penales del país para continuar con el proceso de extradición a Estados Unidos, procedimiento que pueden impugnar conforme a la vía legal correspondiente.

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