Este es el otro marcador del Mundial; hay un 12% menos rendimiento escolar, advierten especialistas

De acuerdo con EFE, una fusión de ambos eventos “podría pasar factura al aprendizaje de miles de estudiantes”, al provocar una mengua en cuanto al rendimiento académico además de una merma de los conocimientos que fueron adquiridos durante el ciclo escolar, por lo que, los especialistas sugieren que promover durante este período los hábitos tales como la lectura o hacer ejercicios matemáticos por menos 20 minutos al día.

Especialistas consultados por la Agencia de Noticias EFE, alertaron sobre una disminución del 12 % en lo que refiere al desempeño académico, esta caída es derivada del recorte de actividades escolares “propias del periodo vacacional”, así como del seguimiento de los partidos del Mundial de fútbol 2026: lo que podría significar una “pérdida equivalente a entre dos y medio y tres meses de aprendizaje”, precisa EFE.

EFE cita estudios que fueron publicados por el Journal of Public Economics, y retomados por Kumon, que indican que el impacto es más alto en los estudiantes que cursan la educación básica y media superior, específicamente “entre hombres aficionados al fútbol, quienes suelen destinar menos tiempo al estudio durante las semanas que dura la competencia”.

Por su parte, el especialista en educación y gerente para la zona norte de Kumon México, César Núñez, explicó a EFE que la expectativa que se origina por los partidos mundialistas así como el aumento que los educandos están el tiempo frente a pantallas disminuyen las horas que serían dedicadas para estudiar además de la “calidad de la preparación académica”.

“Hemos analizado el efecto que se registra durante este periodo, que coincide con los exámenes finales de diferentes niveles educativos, y encontramos una afectación que puede contrarrestarse durante las vacaciones con apenas 20 minutos diarios de lectura o ejercicios matemáticos”, aseveró a EFE Núñez.

Asimismo, resaltó que tanto en México como en varios países de América Latina aún tienen un rezago educativo desde el año 2020, por lo que precisa que es esencial fortalecer los hábitos de aprendizaje y tomar medidas para que la pausa escolar haga más grandes las brechas existentes.

Con información de la Agencia de Noticias EFE.