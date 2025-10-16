Estiman en 550 mdp pérdidas por lluvias

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) estimó al corte del 15 de octubre, mil 200 siniestros reportados en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo debido a las lluvias, que representan pagos por 550 millones de pesos.

“Todavía no tenemos una cifra muy certera, pues derivado de estas lluvias hay lugares donde apenas está comenzando a bajar el agua”, aclaró Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

TE PUEDE INTERESAR: Denuncian que crimen organizado de México busca expandir sus actividades en Europa para poder abastecer su mercado en Australia

Previó que la cifra podría ir en aumento, ya que los asegurados afectados están atendiendo la situación en la que se encuentran o bien siguen buscando, por ejemplo, sus vehículos afectados.

“Hay lugares en donde el acceso está muy complicado”. Aclaró que aún no tienen detalles por cada estado o sector de los reportes de siniestros. Agregó que en el primer semestre de este año se han pagado 2 mil 700 millones de pesos por siniestros.

”Este año nos ha sorprendido y todavía no entramos a la peor época, que podría ser la época de huracanes, hemos tenido tormentas y sí se estimaba que pudiera haber un incremento este año por los eventos esperados”.

En riesgos hidrometeorológicos, entre el 2000 y el 2011 se pagaron cerca de 4 mil millones de pesos anuales y del 2012 al 2024 fueron 7 mil millones.

“Este año, en la primera mitad ya llevamos 2 mil 700 millones”, añadió. Rosas recomendó a los asegurados tomar fotografías para acelerar la atención.