Estiman reembolsos por 6.5 mmdd en aranceles de Trump a México

México
/ 23 febrero 2026
    Estiman reembolsos por 6.5 mmdd en aranceles de Trump a México
    Cifras revelan que los importadores estadounidenses pagaron por compras a China y Hong Kong más de 37.9 mmdp; le siguió México con los 6.5 mmdp y luego Canadá con 2.5 mmdp. IA

Más de 200 mil empresas importadoras de EE. UU. recuperarían 160 mil mdd por aranceles anulados tras fallo judicial

Si el Gobierno de Estados Unidos reembolsa a sus importadores estadounidenses los aranceles bajo la Ley IEEPA que pagaron por productos, piezas e insumos que adquirieron de México, el monto superaría los 6 mil 500 millones de dólares, de acuerdo con un análisis de Tax Foundation.

Dicho monto corresponde a los aranceles de la Ley de Poderes para Emergencias Económicas Internacionales de 1977 (IEEPA, por sus siglas en inglés) en el periodo que comprende desde su implementación hasta el 14 de diciembre de 2025, que es el último dato disponible, explicó el organismo integrado por expertos en materia fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: Tumba la Corte Suprema de EU los aranceles de Trump con lo que sacude su agenda económica

Los aranceles IEEPA totales que hasta el 14 de diciembre pagaron las empresas estadounidenses por lo que importaron de todo el mundo sumaron 133 mil 500 millones de dólares.

“Estimamos que, hasta el 20 de febrero de 2026, han generado (en pago de aranceles) al menos 160 mil millones de dólares. Por lo que se deben reembolsar más de 160 mil millones de dólares en pagos arancelarios ilegales”, mencionó Tax Foundation en un análisis publicado tras el fallo emitido ese día por la Suprema Corte de Justicia, que establece que lo implementado por Donald Trump es ilegal.

“Si los aranceles de la IEEPA se reembolsan en su totalidad a los importadores estadounidenses, se eliminarían casi tres cuartas partes de los nuevos ingresos provenientes de los aranceles del presidente Trump. El fallo protege a los contribuyentes estadounidenses de ese importante aumento de impuestos”, refirió el gremio.

Por país o bloque, los importadores estadounidenses pagaron por compras a China y Hong Kong más de 37 mil 900 millones de dólares; le siguió México con los 6 mil 500 millones de dólares y luego Canadá con 2 mil 500 millones de dólares.

“El Gobierno estadounidense debería simplificar y transparentar al máximo el proceso para que los importadores reciban sus reembolsos”, dijo Tax Foundation.

La US Chamber of Commerce refirió que durante el último año trabajaron en EE. UU. con pequeñas y medianas empresas que experimentaron aumentos significativos de costos e interrupciones en la cadena de suministro como resultado de los aranceles IEEPA, por lo que los reembolsos rápidos serán significativos para las más de 200 mil importadoras.

