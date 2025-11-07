‘Esto ya no es violencia común, es narcoterrorismo’: Alito arremete contra Morena

CDMX.- El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, acusó al gobierno de Morena de permitir la expansión del narcoterrorismo en el país, luego de que un productor de aguacate perdiera la vida tras pisar una mina terrestre en el municipio de Cotija, Michoacán.

A través de sus redes sociales, el también senador aseguró que el crimen organizado ya no solo domina amplias zonas del territorio nacional, sino que opera con armamento y métodos de guerra, mientras el gobierno federal “mira hacia otro lado”.

“Narco minas en los campos de México. Morena ya no solo entregó el país al crimen organizado: le dio las llaves del territorio, del poder y del miedo”, escribió Moreno.

El dirigente tricolor lamentó el asesinato del productor michoacano y afirmó que el uso de minas antipersona refleja que la violencia en México “rebasó todos los límites” y debe considerarse una forma de narcoterrorismo.

“¿En qué clase de país se permite que el crimen organizado coloque explosivos como si fuera zona de guerra? En uno donde el gobierno es parte del problema”, cuestionó.

Moreno sostuvo que la violencia en regiones agrícolas como Michoacán afecta directamente la economía nacional y la seguridad de las comunidades rurales. “Mientras el pueblo trabaja, ellos pactan. Mientras la gente muere, ellos se lavan las manos. No solo es incapacidad. Es complicidad”, añadió.

El senador priista insistió en que Morena y el gobierno federal han sido omisos ante el crecimiento del poder criminal en diversas regiones, y advirtió que su partido buscará llevar el tema a instancias internacionales para visibilizar la crisis de seguridad.