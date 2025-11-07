Sheinbaum responsabiliza al neoliberalismo tras asesinato de Carlos Manzo en manos de un joven de 17 años

Sheinbaum subrayó que su administración busca ofrecer alternativas reales a los jóvenes a través de la educación, la cultura y el deporte, con el fin de prevenir su reclutamiento por parte de grupos delictivos. “ Ningún mexicano quiere que los jóvenes se acerquen a los grupos delincuenciales . Fueron años de olvido y desigualdad que empujaron a muchos hacia ese camino”, expresó.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó profundamente el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo , ocurrido a manos de un joven de 17 años , e hizo un llamado a reflexionar sobre las causas sociales que derivan en la violencia juvenil. Durante su declaración, criticó los efectos de los gobiernos neoliberales , a los que atribuyó “ 36 años de abandono hacia la juventud ”.

El asesinato de Manzo ha conmocionado a Michoacán y al país, pues el autor del crimen, menor de edad, refleja el profundo desafío que México enfrenta en materia de reconstrucción social y oportunidades para la juventud.

UNA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD BASADA EN LAS CAUSAS SOCIALES

La mandataria enfatizó que la estrategia nacional de seguridad no debe limitarse a la presencia de fuerzas armadas o policías, sino que debe centrarse en atender las causas sociales que generan la violencia. “Una estrategia de seguridad debe tener la parte formal —la policía, la Guardia Nacional—, pero también la atención a las causas, la atención a los jóvenes”, afirmó.

Explicó que su gobierno busca impulsar programas que promuevan la educación, el acceso a la cultura y el desarrollo deportivo, con el objetivo de alejar a los jóvenes de la delincuencia organizada. Para Sheinbaum, la construcción de paz comienza desde los hogares y las comunidades, con políticas que recuperen la esperanza y fortalezcan el tejido social.

También defendió la política de “abrazos, no balazos”, asegurando que no representa indulgencia hacia los delincuentes, sino una visión más humana y estructural para resolver los problemas de violencia en el país.

EL PLAN MICHOACÁN Y EL COMPROMISO CON LAS FAMILIAS AFECTADAS

Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con las familias de Michoacán afectadas por la violencia e informó que el próximo domingo se presentará el Plan Michoacán, un proyecto enfocado en la reconstrucción social y el fortalecimiento de la seguridad en el estado.

Este plan incluirá acciones coordinadas entre autoridades federales, estatales y locales para mejorar la educación, generar oportunidades laborales y ofrecer espacios de desarrollo para los jóvenes. “No están solas”, dijo Sheinbaum, en un mensaje dirigido a las familias que han perdido a sus seres queridos por la violencia.

La presidenta reiteró que el verdadero cambio requiere tiempo, compromiso y un enfoque integral. “La seguridad no se construye solo con armas, sino con justicia, oportunidades y esperanza”, señaló.

DATO CURIOSO

El municipio de Uruapan, uno de los más poblados de Michoacán, ha sido históricamente un punto estratégico para el control de rutas comerciales y agrícolas, lo que lo convierte también en un foco de conflicto para grupos criminales.