Tarifa de 10 pesos para los estudiantes en el transporte público y Metro de Nuevo León

/ 25 febrero 2026
    Desde el 23 de febrero se habilitaron dos módulos para acceder a la tarifa especial de ‘Ayudemos a los Estudiantes’ en Monterrey Cuarto oscuro | Gabriela Pérez Montiel

Desde el 23 de febrero se habilitaron dos módulos para acceder a la tarifa especial de ‘Ayudemos a los Estudiantes’ en Monterrey

El 25 de febrero se destacó que los alumnos interesados en recibir los beneficios del programa social ‘Ayudemos a los Estudiantes’ del Gobierno de Nuevo León deberán registrarse.

Ayudemos a los Estudiantes’ es un programa diseñado para ayudar a los alumnos, de distintos planteles en Nuevo León, en su movilidad por el tráfico, especialmente de la zona metropolitana de Monterrey. Desde el 23 de febrero fue habilitado, y su expansión por todo Nuevo León será gradual.

Con una tarifa especial de 10 pesos, los estudiantes podrán movilizarse, de manera gratuita, en los servicios de transportes públicos, como el Metro y los autobuses. Sin embargo, para acceder a dicho beneficio, los interesados deberán acudir a los respectivos módulos.

MÓDULOS DE ‘AYUDEMOS A LOS ESTUDIANTES’

El programa social tendrá un control, con base en el registro y uso de tarjetas, adecuadas, para efectuar los pagos de la tarifa especial. Para adquirir la tarjeta se deberá acudir a dos de los primeros módulos que serán instalados.

*) El primer módulo disponible estará en las oficinas de Pabellón Ciudadano, en Monterrey. Se realizará el registro entre los horarios de 7 AM a 5 PM, de lunes a viernes.

*) El segundo módulo disponible estará en Centro Comunitario El Mirador, en Monterrey. El horario de atención es de 9 AM a 6 PM, de lunes a viernes.

DOCUMENTOS PARA ‘AYUDEMOS A LOS ESTUDIANTES’, NUEVO LEÓN

Para proceder con el trámite, se recomienda acudir con suficiente tiempo, debido a la alta demanda del programa, y llevar consigo los documentos requeridos.

Los estudiantes que pueden participar en ‘Ayudemos a los Estudiantes’ deben estar activos en sus estudios y los planteles deberán ser instituciones públicas del Estado, lo cual incluye preparatorias técnicas, tecnológicos y universidades.

Los estudiantes mayores de edad solo deberán acudir con identificación oficial y vigente. Los menores de edad tienen que ser acompañados por su tutor legal.

Se recomienda llevar documentación que acredite su inscripción en la respectiva escuela o institución educativa.

Después de tramitar el registro y llenar los requisitos en el módulo, se dará la tarjeta física para acceder a la tarifa preferencial de 10 pesos, con la intención de que los estudiantes puedan trasladarse, sin ameritar otro gasto excesivo a su educación.

