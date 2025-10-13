Estudiantes convocan a marcha por la desaparición de 192 compañeros, tras lluvias en Veracruz

México
/ 13 octubre 2025
    Estudiantes convocan a marcha por la desaparición de 192 compañeros, tras lluvias en Veracruz

Alumnos de la Universidad Veracruzana exigen al gobierno la búsqueda de los jóvenes desaparecidos

Las intensas lluvias que provocaron el desbordamiento del río Cazones han dejado una crisis humanitaria en Veracruz. El saldo oficial asciende a 29 personas fallecidas, 18 desaparecidas y más de 300 mil veracruzanos afectados. Veintidós municipios presentan daños graves, y seis de ellos solo pueden ser atendidos por vía aérea, debido a la destrucción de caminos y puentes.

En la Huasteca veracruzana, comunidades rurales continúan incomunicadas. Profesores atrapados en localidades como Tlachichilco han solicitado auxilio para salir y comunicarse con sus familias. En Álamo Temapache, algunos grupos ya fueron evacuados. El gobierno estatal mantiene operativos de rescate, transporte aéreo de víveres y tareas de rehabilitación en zonas con acceso terrestre.

Sin embargo, en medio de esta tragedia, ha surgido una fuerte crítica desde el sector universitario. Estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) acusan abandono por parte de la rectoría y del gobierno estatal, tras reportarse la muerte de al menos dos alumnos y la desaparición de decenas más, especialmente en la región Poza Rica–Tuxpan.

De acuerdo con testimonios recogidos por Radio Fórmula Poza Rica, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud aseguran que 192 compañeros continúan sin ser localizados, muchos de ellos vivían en zonas de riesgo o en viviendas rentadas fuera del campus.

Una de las jóvenes afectadas denunció: “Nos obligaron a venir a clases, por eso algunos no pudieron evacuar. ¿Dónde está el apoyo de la gobernadora?”. La comunidad estudiantil acusa que sus llamados de auxilio no han sido escuchados y que la rectoría ha minimizado la emergencia.

Ante esta situación, alumnos de todas las regiones del estado han decidido organizarse para exigir justicia y atención urgente.

TE PUEDE INTERESAR: Diputados avalan nueva ley de la Armada; oposición acusa intento de militarización

Como parte de la respuesta estudiantil, se ha convocado a una movilización masiva el viernes 24 de octubre a la 1:00 PM, denominada “Megamarcha por la memoria y la justicia”, con la finalidad de honrar a los estudiantes desaparecidos y fallecidos, así como reclamar el abandono institucional.

El lema elegido por los organizadores es claro:“¡Nuestros compañeros no son un número más!”, acompañado de un moño negro que se ha difundido en redes sociales.

Las marchas tendrán lugar simultáneamente en distintas ciudades:

En Xalapa, la caminata irá del Teatro del Estado a la Rectoría.

En Poza Rica, partirá de la Unidad de Ciencias de la Salud hacia el Palacio Municipal.

En Tuxpan, la ruta será del Monumento a los Niños Héroes a la Plaza Cívica.

En Veracruz puerto, el recorrido va del Paseo Martí hasta la Vicerrectoría.

En Orizaba, iniciará en la Iglesia de los Dolores y concluirá en la Vicerrectoría.

En Coatzacoalcos, los estudiantes se concentrarán en el campus local.

La organización estudiantil “Nido Estudiantil UV” —a través de su página en Facebook— ha solicitado que las marchas se realicen de manera pacífica, sin confrontaciones, y con una demanda clara de justicia, transparencia y atención por parte de las autoridades universitarias, estatales y federales.

Temas


México en el Mundo

true

Astor Ledezma

Becario del Programa de Estímulo a la Creación y el Desarrollo Artístico (PECDA Coahuila, 2015) en el área de cuento, y del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA 2020) en el área de Novela. Ha publicado cuentos en antologías de México y Estados Unidos. Autor de la novela “Madre Araña” (Secretaría de Cultura de Coahuila 2019 / Ediciones Periféricas 2021).

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III