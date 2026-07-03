AFAC revoca certificado de vuelo a Magnicharters; Profeco informa que aerolínea acumula 491 quejas

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó el jueves 2 de julio que revocó el certificado de explotador de servicios aéreos (aquel que le permite operaciones) de la aerolínea regiomontana Magnicharters, luego de un proceso de supervisión iniciado tras la suspensión de sus operaciones en abril. El organismo destaca que en un proceso formal de supervisión afectua 12 al 16 de enero de 2026 se identificaron incumplimientos a la normativa aeronáutica.

Por lo que, ante el incumplimiento de las acciones correctivas solicitadas, la AFAC ordenó como primera instancia una suspensión temporal preventica el pasado 14 de abril de 2026, luego que la aerolínea cancelara sus vuelos y afectara a cientos de pasajeros. Posteriormente, emitió los requerimientos para que Magnicharters corrigiera las deficiencias detectadas y comenzó un proceso de audiencias para que la empresa presentara su cumplimiento. No obstante, la aerolía no presentó la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos establecidos; posteriormente para el 29 de junio se revocó el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos.

“La AFAC reitera que la seguridad aérea no es negociable. Cada decisión se adopta con base en evidencia técnica, dentro del marco legal y respetando el debido proceso, privilegiando en todo momento la protección de las y los pasajeros”, se precisó en un comunicado la SICT Argumentando que la decisión se tomó con sustento técnico y jurídico con el objetivo de garantizar la seguridad en las operaciones aéreas. “La AFAC reitera que la seguridad aérea no es negociable”, concluyó la Agencia.

VAN CERCA DE 491 DENUNCIAS El pasado martes 30 de junio, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Magnicharters acumulaba 491 quejas por la suspensión repentina de sus actividades, por lo que ofrece orientación a quienes decidan hacer valer sus derechos ante las instancias correspondientes y por las vías que estimen convenientes, ya sea mercantil o penal. ”Hasta la fecha, se han recibido 57 quejas en oficinas centrales y 434 en las Odecos...”, señaló la dependencia. Destacando zonas como Leona Vicario, Monterrey, CDMX-Oriente, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, CDMX-Poniente, Mérida, Gral. Ignacio Zaragoza, Caribe Mexicano, Corregidora Josefa Ortiz, Nororiente, Toluca, Gral. Emiliano Zapata, Torreón, Pachuca, José Guadalupe Posada y Miguel Hidalgo. Según el anuncio de Profeco, estas quejas surgen a raíz de la suspensión de actividades de la aerolínea cuando aún había usuarias y usuarios con paquetes turísticos vigentes y pagados.

Profeco informó que las personas afectadas que decidan reclamar por la vía mercantil deberán acudir al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para presentarse como acreedoras dentro del expediente 46/2026. La dependencia explicó que, al incorporarse al procedimiento concursal, las y los consumidores podrán reclamar la devolución de los montos que pagaron por servicios que no fueron prestados.

Asimismo, señaló que quienes participen en este proceso podrán dar seguimiento al avance del concurso mercantil a través del portal del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) Profeco recuerda sus canales de atención para recibir orientación o presentar una queja: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial; y los correos electrónicos asesoria@profeco.gob.mx y denunciasprofeco@profeco.gob.mx. ¿QUÉ ERA MAGNICHARTERS? Magnicharters era una aerolínea turística de México la cuál contaba con más de 30 años de servicio, con una flota de 12 aeronaves Boeing 737; además de ofrecer oferta hotelera. Según su página web, cuándo estaba habilitada, fue creada en Monterrey, Nuevo León, México, en 1994, y era llamada “La aerolínea turística de México”. También contaba con cuatro sucursales en la Ciudad de México (CDMX), dos en el Estado de México, una en Puebla, dos en Cancún, una en Mérida y dos en Monterrey.

¡ADIÓS, MAGNICHARTERS! Tras el anuncio, el sitio web de la aerolínea Magnicharters ya no se encuentra disponible, solo se despliega un mensaje en el que agradece la comprensión y apoyo de sus clientes ante la situación, por lo que pone a disposición un correo electrónico para recibir información de las solicitudes. Por otro lado, sus redes sociales permanecen sin actualizaciones desde el 11 de abril, cuando se informó la suspensión de sus operaciones.

Desde entonces, usuarios de Magnicharters han recurrido a las redes sociales para solicitar reembolsos y conocer qué ocurrirá con los boletos que adquirieron; sin embargo, aseguran que no han recibido respuesta por parte de la empresa. Tras el anuncio de la suspensión de sus operaciones, usuarios compartieron en redes sociales videos en los que se observan los mostradores de Magnicharters aparentemente vacíos.

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