EU revoca restricciones a aerolíneas mexicanas; podrán abrir nuevos vuelos desde AICM y AIFA

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    EU revoca restricciones a aerolíneas mexicanas; podrán abrir nuevos vuelos desde AICM y AIFA
    Estados Unidos revocó las restricciones que impedía a aerolíneas mexicanas a abrir nuevos vuelos hacia el vecino país desde el AIFA y el AICM. GALO CAÑAS RODRÍGUEZ | CUARTOSCURO

Posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde ambos aeropuertos hacia el mercado estadounidense

Estados Unidos revocó las restricciones que impedía a aerolíneas mexicanas a abrir nuevos vuelos hacia el vecino país desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicaron que esta decisión, con efecto inmediato, “representa un avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países”.

FAA emite alerta a aerolíneas de EU por posible acción militar ‘peligrosa’ sobre México

Agregaron que tras la revocación de restricciones del Departamento de Transporte de EU (DOT por sus siglas en inglés) de nuevo se abre la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde ambos aeropuertos hacia el mercado estadounidense.

“La medida revoca la Orden 213-2 mediante la cual el DOT había restringido operaciones existentes, propuestas y futuras de transportistas mexicanos”, detallaron.

Señalaron que la determinación fue resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, fortalecido a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026; “desde entonces, México ha avanzado en los compromisos acordados”, afirmaron.

Las autoridades mexicanas señalaron que esta resolución “representa un avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países y abre nuevamente la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde el AICM y del AIFA hacia el mercado estadounidense”.

La administración de Trump sanciona 13 rutas de aerolíneas entre Estados Unidos y México

Destacaron que la decisión refleja “la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación, basada en el diálogo, el respeto de la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo”.

Gobierno Federal indicó que continuará la colaboración con las autoridades de Estados Unidos con el propósito de “fortalecer la conectividad entre ambos países y generar mayores oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, así como para consolidar un sistema de aviación seguro, competitivo, moderno y confiable”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Aerolíneas
Vuelos

Localizaciones


Estados Unidos
México

Organizaciones


SRE
SICT

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Duro golpe

Duro golpe
true

El PAN, entre las grietas de Morena

La antigua mansión de Arturo Durazo Moreno, ubicada al sur de la CDMX, albergará instalaciones de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y del Bachillerato Nacional.

Mansión de ’El Negro’ Durazo será sede de la Universidad Rosario Castellanos y bachillerato: gobierno de Sheinbaum
El Vaticano difundió las primeras imágenes del pontífice tras una intervención pulmonar.

Reaparece el papa León XIV tras cirugía; celebró misa en el hospital Gemelli, en Roma
La masa de aire frío se aproxima al norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Gran Masa de Aire Frío y Ciclón Trudy azotarán a México con heladas de -5 grados, lluvias, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 100 km/h
Los pequeños insectos conocidos como trips han llamado la atención de habitantes de la Ciudad de México por su presencia en calles arboladas.

¿Qué son los trips?... y qué tan peligrosos son los pequeños insectos que invaden la CDMX
El actor reaccionó a las declaraciones de la cantante sobre el breve romance que tuvieron en 2003 y habló de la confianza que existe en su matrimonio con Patricia Rodríguez.

Ernesto Laguardia considera una ‘confesión innecesaria’ la revelación de Mariana Ochoa sobre su romance hace 20 años
La boxeadora saltillense enfrentará a la estadounidense Rosalinda Rodríguez en el evento Fists of Fury 13, donde disputará el cinturón gallo de NBA Americas.

Mayela ‘La Cobrita’ Pérez, boxeadora saltillense, busca título de peso gallo de la NBA Americas en Florida