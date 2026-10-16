EU revoca restricciones a aerolíneas mexicanas; podrán abrir nuevos vuelos desde AICM y AIFA

Estados Unidos revocó las restricciones que impedía a aerolíneas mexicanas a abrir nuevos vuelos hacia el vecino país desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM). La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicaron que esta decisión, con efecto inmediato, “representa un avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países”.

Agregaron que tras la revocación de restricciones del Departamento de Transporte de EU (DOT por sus siglas en inglés) de nuevo se abre la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde ambos aeropuertos hacia el mercado estadounidense. “La medida revoca la Orden 213-2 mediante la cual el DOT había restringido operaciones existentes, propuestas y futuras de transportistas mexicanos”, detallaron.

Señalaron que la determinación fue resultado de un proceso de diálogo y cooperación técnica entre el Gobierno de México y el de Estados Unidos, fortalecido a partir del Memorándum de Consultas suscrito en mayo de 2026; “desde entonces, México ha avanzado en los compromisos acordados”, afirmaron. Las autoridades mexicanas señalaron que esta resolución “representa un avance significativo para la conectividad aérea entre ambos países y abre nuevamente la posibilidad de desarrollar rutas y frecuencias desde el AICM y del AIFA hacia el mercado estadounidense”.

Destacaron que la decisión refleja “la voluntad de ambos gobiernos de avanzar hacia una nueva etapa de la relación bilateral en materia de aviación, basada en el diálogo, el respeto de la soberanía, la cooperación institucional, la aplicación de las mejores prácticas internacionales y el fortalecimiento permanente de la seguridad y eficiencia del transporte aéreo”. Gobierno Federal indicó que continuará la colaboración con las autoridades de Estados Unidos con el propósito de “fortalecer la conectividad entre ambos países y generar mayores oportunidades para pasajeros, trabajadores y aerolíneas, así como para consolidar un sistema de aviación seguro, competitivo, moderno y confiable”.