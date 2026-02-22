Muerte de ‘El Mencho’ reaviva el antecedente del atentado contra García Harfuch de 2020

22 febrero 2026
    Muerte de ‘El Mencho’ reaviva el antecedente del atentado contra García Harfuch de 2020
    Volvió a circular como antecedente central para dimensionar el historial de agresiones atribuidas a la organización. ESPECIAL
El Universal
El Universal

Con el antecedente en la opinión pública, la discusión pública vuelve a concentrarse en el alcance de la operación y sus efectos inmediatos

CDMX.- La mañana de este 22 de febrero, fuerzas del Ejército Mexicano, en coordinación con otras dependencias de seguridad, abatieron durante un operativo en Tapalpa, Jalisco, a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los criminales más buscados.

Oseguera Cervantes fue identificado como fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización a la que se atribuyen homicidios en disputas con grupos rivales y ataques contra fuerzas de seguridad, así como presuntos intentos de asesinato contra funcionarios públicos.

Entre los antecedentes más relevantes citados en este contexto se encuentra el atentado contra Omar García Harfuch, hoy titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ocurrido el 26 de junio de 2020 en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

El propio García Harfuch atribuyó la agresión al CJNG, al señalarla como una acción directa del grupo criminal. El episodio se mantuvo como uno de los ataques de mayor impacto contra una autoridad de seguridad en la capital en los últimos años.

De acuerdo con la información disponible, la emboscada ocurrió cerca de las 18:30 horas y fue ejecutada por alrededor de 28 sicarios, provenientes de distintas entidades del país, además de un ciudadano colombiano, según se indicó en reportes del caso; también se señaló que una semana antes el funcionario había sido amenazado de muerte.

La agresión dejó un saldo de tres personas muertas, cinco lesionadas y 19 detenidas, además de cientos de casquillos de alto calibre en la zona de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en un ataque que generó una amplia movilización de seguridad.

Tras los hechos se reportó la detención de José Armando “N”, alias “El Vaca”, señalado como autor intelectual de la emboscada y como uno de los principales sicarios del CJNG, dentro de las investigaciones abiertas por el atentado.

Con el abatimiento de “El Mencho” este 22 de febrero, el caso de 2020 volvió a circular como antecedente central para dimensionar el historial de agresiones atribuidas a la organización, en un momento en el que autoridades mantienen la atención en el impacto y las implicaciones del operativo realizado en Jalisco.

