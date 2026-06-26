Evacuan Poder Judicial de San Lázaro por presencia de presunto explosivo

De acuerdo con los primeros informes, una llamada al número de emergencias 911 alertó al personal de seguridad interna del inmueble, lo que derivó en la activación de los protocolos de protección y el desalojo preventivo de trabajadores y visitantes.

Las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en San Lázaro, en la Ciudad de México, fueron evacuadas la mañana de este viernes luego de que se recibiera un reporte sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo.

De manera preliminar, se estima que más de 3 mil personas fueron evacuadas del edificio sede del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. La medida también incluyó al Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) ubicado en el complejo, donde se atiende a menores en etapa de lactancia, maternal y primer grado de preescolar.

Al lugar acudieron elementos del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes, con apoyo de un binomio canino especializado, realizaron una inspección en las instalaciones para descartar la existencia de algún objeto que representara un riesgo.

En redes sociales, usuarios que tenían programados trámites en los juzgados federales difundieron un aviso en el que se informaba que las actividades del día serían suspendidas debido a la amenaza. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la emisión de dicho comunicado.

El incidente ocurre poco más de un mes después de que, el pasado 14 de mayo, se registrara una alerta similar en las instalaciones de Ciudad Judicial. En esa ocasión, la advertencia fue recibida por medios electrónicos y provocó la evacuación preventiva del inmueble.

Tras la revisión realizada por personal especializado en aquel caso, las autoridades informaron que no se localizó ningún artefacto explosivo, por lo que las actividades se reanudaron una vez concluida la inspección.

Autoridades continuaban con la revisión de las instalaciones en San Lázaro y no habían informado sobre la localización de algún artefacto explosivo.