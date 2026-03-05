Evitan cruceros Puerto Vallarta tras ola de inseguridad

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 5 marzo 2026
    Evitan cruceros Puerto Vallarta tras ola de inseguridad
    Esto, ya que trabajan en estrecha colaboración con expertos en seguridad global y autoridades gubernamentales, para realizar ajustes si es necesario, priorizando siempre la seguridad. CUARTOOSCURO

Navieras cancelan arribos tras la captura de “El Mencho”. Los barcos extienden estancias en Cabo San Lucas y La Paz para proteger a turistas

La ola de violencia que vive México, recrudecida tras la captura de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, provocó que cruceros que tienen como destino Puerto Vallarta se alejen del destino.

“Si bien se han producido modificaciones en los itinerarios de cruceros en México, más del 95 por ciento del turismo de cruceros opera actualmente con normalidad”, dijo a REFORMA la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA).

TE PUEDE INTERESAR: Video exhibe a extranjero robando mercancia durante dentención de ‘El Mencho’, en Puerto Vallarta

“Las líneas de cruceros trabajan en estrecha colaboración con expertos en seguridad global y autoridades gubernamentales, monitoreando activamente las rutas e itinerarios planificados para realizar ajustes si es necesario, priorizando siempre la seguridad”, agregó.

Ajustes en itinerarios

Fuentes del puerto de Cabo San Lucas revelaron que cruceros de la naviera Princess Royal extendieron su estancia en este destino sudcaliforniano el 23 y 24 de febrero, así como el 2 y 3 de marzo, y que programaron otra extensión para el 9 y 10 de marzo. Al extender su estancia, evitaron llegar a Puerto Vallarta y cumplieron con el itinerario de navegación.

"El Princess Ruby amplió su estancia para el 13 y 14 de marzo. El Carnival Panorama adelantó su fecha de arribo del 6 al 3 de marzo" , detalló la fuente.

Por otro lado, el Holland America Zuiderdam, que no tenía arribo programado para Cabo San Lucas, decidió llegar el 1 de marzo; mientras que el Princess Ruby, que tampoco tenía llegada prevista para La Paz, informó que estará ahí el 11 de marzo.

Otra naviera que buscó realizar cambios de último momento en su itinerario fue NCL Bliss, pero las dimensiones de su embarcación le impiden entrar al puerto de La Paz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cruceros
Inseguridad

Localizaciones


Puerto Vallarta

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Los 10 puntos de la reforma electoral

Los 10 puntos de la reforma electoral
true

Huachicol fiscal: La cabeza del almirante Ojeda
Identifican restos de dos de los mineros secuestrados en enero en Concordia; los cuerpos fueron hallados en fosas clandestinas en la comunidad de El Verde.

Identifican restos de dos mineros secuestrados en Concordia; suman siete víctimas en fosas clandestinas
Alejandro Fernández, Carín León y Mijares encabezarán el festival musical “México Vibra”, una serie de conciertos programados en la Ciudad de México como parte de las celebraciones del Fan Fest rumbo al Mundial 2026.

‘México Vibra’: anuncian conciertos con Alejandro Fernández, Carín León y Mijares rumbo al Mundial 2026 en CDMX
Desde el 2 de marzo hasta el próximo jueves 19, la Beca Rita Cetina abrió su registros para que alumnos de nivel primaria que cursen en alguna escuela pública reciban el apoyo económico anual de dos mil 500 pesos.

Registro Beca Rita Cetina para Primaria 2026: paso a paso, links oficiales, y cómo digitalizar documentos
Mujeres saldrán a marchar el 8 de marzo, en conmemoración para el Día Internacional de las Mujeres.

Marcha del 8M: Consignas feministas para gritar y para escribir en tu cartel
La cantante Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol, según reportes policiales.

‘Usted no aprende verdad’... Arrestan a Britney Spears por conducir ebria en California
Claudia Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para jóvenes que podrán ganar un boleto al partido inaugural del Mundial FIFA 2026.

Mundial FIFA 2026... Sheinbaum anuncia concurso de dominadas para ganar su boleto; mujeres de entre 16 y 25 años las participantes