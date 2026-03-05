Evitan cruceros Puerto Vallarta tras ola de inseguridad

La ola de violencia que vive México, recrudecida tras la captura de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, provocó que cruceros que tienen como destino Puerto Vallarta se alejen del destino.

“Si bien se han producido modificaciones en los itinerarios de cruceros en México, más del 95 por ciento del turismo de cruceros opera actualmente con normalidad”, dijo a REFORMA la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA).

“Las líneas de cruceros trabajan en estrecha colaboración con expertos en seguridad global y autoridades gubernamentales, monitoreando activamente las rutas e itinerarios planificados para realizar ajustes si es necesario, priorizando siempre la seguridad”, agregó.

Ajustes en itinerarios

Fuentes del puerto de Cabo San Lucas revelaron que cruceros de la naviera Princess Royal extendieron su estancia en este destino sudcaliforniano el 23 y 24 de febrero, así como el 2 y 3 de marzo, y que programaron otra extensión para el 9 y 10 de marzo. Al extender su estancia, evitaron llegar a Puerto Vallarta y cumplieron con el itinerario de navegación.