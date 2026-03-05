Evitan cruceros Puerto Vallarta tras ola de inseguridad
Navieras cancelan arribos tras la captura de “El Mencho”. Los barcos extienden estancias en Cabo San Lucas y La Paz para proteger a turistas
La ola de violencia que vive México, recrudecida tras la captura de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, provocó que cruceros que tienen como destino Puerto Vallarta se alejen del destino.
“Si bien se han producido modificaciones en los itinerarios de cruceros en México, más del 95 por ciento del turismo de cruceros opera actualmente con normalidad”, dijo a REFORMA la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA).
“Las líneas de cruceros trabajan en estrecha colaboración con expertos en seguridad global y autoridades gubernamentales, monitoreando activamente las rutas e itinerarios planificados para realizar ajustes si es necesario, priorizando siempre la seguridad”, agregó.
Ajustes en itinerarios
Fuentes del puerto de Cabo San Lucas revelaron que cruceros de la naviera Princess Royal extendieron su estancia en este destino sudcaliforniano el 23 y 24 de febrero, así como el 2 y 3 de marzo, y que programaron otra extensión para el 9 y 10 de marzo. Al extender su estancia, evitaron llegar a Puerto Vallarta y cumplieron con el itinerario de navegación.
"El Princess Ruby amplió su estancia para el 13 y 14 de marzo. El Carnival Panorama adelantó su fecha de arribo del 6 al 3 de marzo" , detalló la fuente.
Por otro lado, el Holland America Zuiderdam, que no tenía arribo programado para Cabo San Lucas, decidió llegar el 1 de marzo; mientras que el Princess Ruby, que tampoco tenía llegada prevista para La Paz, informó que estará ahí el 11 de marzo.
Otra naviera que buscó realizar cambios de último momento en su itinerario fue NCL Bliss, pero las dimensiones de su embarcación le impiden entrar al puerto de La Paz.