Alcaldesa de Tenancingo reaparece tras reportarse su secuestro y asegura que continuará en funciones

Tras dos días de haber sido reportada su presunta privación de la libertad, la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, reapareció públicamente mediante una transmisión en redes sociales, donde aseguró que se encuentra bien de salud y que continuará al frente de sus responsabilidades como alcaldesa. La edil, emanada de Morena, confirmó que atravesó una situación complicada durante el fin de semana, aunque indicó que por el momento no dará mayores detalles sobre lo ocurrido y señaló que cualquier información relacionada con el caso será difundida únicamente a través de sus canales oficiales. Durante el mensaje, Nápoles Pacheco explicó que decidió dirigirse directamente a la ciudadanía ante la circulación de diversas versiones sobre los hechos. “Estoy haciendo esta transmisión porque para mí es muy importante que las y los ciudadanos tenancinguenses principalmente tengan la información de parte de su servidora”, expresó. La alcaldesa cuestionó diversas publicaciones difundidas en redes sociales y señaló que algunas versiones no corresponden a los hechos. “Han estado circulando diversas notas en las que se ha manejado información. Que de verdad a mí me sorprende muchísimo la imaginación y la capacidad que tienen algunas páginas que circulan en redes sociales para distorsionar, para malinformar”, afirmó.

NANCY NÁPOLES, ALCALDESA DE TENANCINGO, CONFIRMA QUE VIVIÓ UNA SITUACIÓN DIFÍCIL Durante la transmisión, Nancy Nápoles confirmó que enfrentó un episodio complicado, aunque aseguró que se encuentra en buenas condiciones. “Quiero que sepan las y los ciudadanos tenancinguenses que me encuentro bien, que sí, efectivamente me tocó vivir una situación difícil, pero estoy bien”, declaró. Asimismo, sostuvo que continuará desempeñando sus funciones como presidenta municipal. “Estoy como siempre, como desde el día uno que empezó esta administración, con todas las ganas y con todo el amor de seguir trabajando en beneficio de nuestro municipio”, señaló. La alcaldesa agradeció además las muestras de apoyo que recibió de familiares, amistades y habitantes de Tenancingo tras conocerse la noticia de su desaparición temporal. “Quiero agradecer todos los mensajes de solidaridad, de apoyo, de respaldo que he recibido de familiares, de amigos, de ciudadanos que se preocuparon”, expresó. NANCY NÁPOLES PIDE ATENDER ÚNICAMENTE INFORMACIÓN OFICIAL En su mensaje, la presidenta municipal solicitó a la población mantenerse atenta únicamente a la información emitida desde sus cuentas oficiales y evitar difundir versiones no verificadas. “Yo les pido que podamos atender única y exclusivamente la información que pueda dar yo directamente. Cuando existan condiciones les estaré informando”, dijo. Además, insistió en que continuará ejerciendo sus funciones. “Quiero que por el momento sepan que estoy bien y que voy a seguir dando el 1000% en esta responsabilidad”, manifestó. Nápoles Pacheco también llamó a no contribuir a la difusión de información que consideró especulativa. “Les pido hacer total y absolutamente caso omiso a cualquier información que no publique yo desde este perfil. Es muy importante que no colaboremos ni sumemos a todo el amarillismo que ya se genera en todo el país”, afirmó. En la parte final de su mensaje reiteró su intención de regresar a las actividades públicas habituales. “Nos vemos ya muy pronto como lo hemos venido haciendo en territorio, atendiendo reuniones, solucionando problemáticas y transformando juntos”, señaló.

AUTORIDADES CONFIRMARON SECUESTRO DE NANCY NAPÓLES E INVESTIGACIÓN AL RESPECTO Horas antes de la reaparición pública de la alcaldesa, el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, confirmó que Nancy Nápoles fue víctima de un secuestro y señaló que ya existía una denuncia formal por estos hechos. De acuerdo con el funcionario estatal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido. Según los reportes, la noche del domingo la presidenta municipal habría sido interceptada por un grupo de hombres armados en la cabecera municipal de Tenancingo. Información policial refiere que el incidente ocurrió alrededor de las 20:45 horas, cuando presuntamente fue abordada por individuos que viajaban en un vehículo rojo de modelo antiguo. Tras conocerse el reporte, corporaciones municipales de la región sur del Estado de México implementaron operativos de búsqueda en coordinación con otras instituciones de seguridad. Además, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) participaron en las acciones desplegadas para localizar a la funcionaria.

NANCY NÁPOLES FUE LOCALIZADA EN LA NOCHE DEL DÍA SIGUIENTE A SU DESAPARICIÓN De acuerdo con la información oficial, a las 21:35 horas del día siguiente se reportó que Nancy Nápoles había sido localizada con vida y se encontraba nuevamente en su domicilio. Aunque en un primer momento integrantes de su equipo cercano negaron que hubiera sido privada de la libertad, posteriormente comenzaron a circular imágenes relacionadas con su localización. La ausencia de la alcaldesa también fue notoria en actividades públicas programadas durante esos días. Entre ellas se encontraba el programa de Canje de Armas, evento al que acudió en representación del Ayuntamiento la secretaria del Ayuntamiento de Tenancingo, Angélica García. Con la reaparición de la presidenta municipal y su mensaje difundido en redes sociales, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos reportados durante el fin de semana en este municipio del sur del Estado de México.

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