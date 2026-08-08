Exalcalde electo de Coquimatlán, Colima, recibe seis años de prisión por abuso sexual contra menor de edad

Un juez condenó a seis años de prisión a Carlos Antonio Chavira, exalcalde electo de Coquimatlán, Colima, por el delito de abuso sexual cometido contra un menor de edad de 13 años. La sentencia fue obtenida por la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y Trata de Personas. Además de la pena de prisión, el fallo contempla el pago de una multa y la reparación integral del daño en favor de la víctima por los hechos ocurridos el 1 de enero de 2024. La FGE informó que durante el proceso judicial el Ministerio Público especializado presentó los elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad penal de Chavira, lo que permitió obtener la sentencia condenatoria.

DENUNCIA FUE PRESENTADA EN ABRIL DE 2024 El proceso judicial comenzó el 26 de abril de 2024, cuando la madre del adolescente presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Colima. Para entonces, Carlos Antonio Chavira había ganado las elecciones para la presidencia municipal de Coquimatlán en los comicios del 2 de junio de 2024. El entonces candidato obtuvo cerca de 40 por ciento de los votos como abanderado de la coalición Fuerza y Corazón, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN). Después de que la denuncia se hizo pública, Chavira utilizó sus redes sociales para referirse a los señalamientos. En una publicación realizada en Facebook el 26 de abril de 2024, afirmó que las acusaciones eran difamaciones y sostuvo que los rumores no determinaban el valor de una persona. Las investigaciones de la Fiscalía continuaron y posteriormente se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

DETENCIÓN OCURRIÓ ANTES DE QUE ASUMIERA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Elementos de la Policía de Investigación detuvieron a Carlos Antonio Chavira durante la madrugada del 2 de septiembre de 2024 en la colonia Los Trabajadores, en el municipio de Colima. La captura ocurrió semanas antes de la fecha prevista para que asumiera el cargo de presidente municipal de Coquimatlán, programada para el 1 de octubre de ese año. Por lo tanto, Chavira no llegó a ejercer como alcalde, pese a haber obtenido la victoria electoral en los comicios de junio. Tras su detención, el Comité Directivo Estatal del PAN en Colima emitió un posicionamiento en el que solicitó a las autoridades que el caso fuera revisado de manera imparcial y conforme a los ordenamientos legales. El partido también pidió que se tomaran las medidas necesarias para garantizar la libertad de su entonces candidato mientras se desarrollaba el procedimiento. FISCALÍA DESTACA INVESTIGACIÓN SIN IMPORTAR CARGO DE LOS ACUSADOS Al confirmar la sentencia, la Fiscalía General del Estado de Colima señaló que mantiene la obligación de investigar los hechos denunciados y llevar ante las autoridades judiciales a quienes sean señalados como responsables de algún delito, independientemente del cargo público o trayectoria de las personas involucradas. La carpeta de investigación derivó en la orden de aprehensión contra Chavira, quien fue sometido posteriormente al proceso judicial. Durante el juicio, el Ministerio Público presentó las pruebas que llevaron al juez a emitir el fallo condenatorio. Con la sentencia, el exalcalde electo deberá cumplir seis años de prisión, además de cubrir la multa y la reparación integral del daño establecidas por la autoridad judicial. OTRO ALCALDE ENFRENTA PROCESO POR DELITOS SEXUALES CONTRA MENORES El caso de Carlos Antonio Chavira se suma a otros procesos judiciales contra funcionarios municipales relacionados con delitos sexuales contra menores. En mayo de 2026, Jorge Armando “N”, alcalde de Tlalnepantla, Morelos, fue vinculado a proceso por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de personas menores de edad, después de ser detenido el 25 de abril de ese año en flagrancia en un predio ubicado a orillas de la carretera Yautepec-Tlayacapan. En ese caso, un juez impuso prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de un mes para el desarrollo de la investigación complementaria. Jorge Armando “N” quedó recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social de Cuautla. Durante la audiencia se desestimó una acusación por violación al considerar que no existían elementos suficientes para sostener ese señalamiento; sin embargo, permanecieron vigentes las imputaciones por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

MORENA MORELOS SE DESLINDÓ DEL ALCALDE Dos días después de la detención de Jorge Armando “N”, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Morelos difundió un comunicado en el que negó mantener algún vínculo político, institucional u orgánico con el presidente municipal. El partido explicó que el funcionario había expresado su intención de incorporarse a Morena después de haber sido electo bajo las siglas del Partido Encuentro Social (PES), pero aseguró que nunca se formalizó un acercamiento con la organización política. Los dos casos corresponden a procesos distintos y se encuentran sujetos a sus respectivos procedimientos judiciales. En el caso de Carlos Antonio Chavira, el proceso concluyó con una sentencia de seis años de prisión por abuso sexual contra un adolescente de 13 años.