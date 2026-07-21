Examen en línea de la UNAM desata polémica: denuncian puntajes atípicos y piden explicar resultados

La publicación de los resultados del primer examen de admisión en línea para licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ha provocado una ola de cuestionamientos entre aspirantes, especialistas y usuarios de redes sociales, quienes señalan la presencia de puntajes atípicos en diversas carreras de alta demanda.

Las dudas surgieron luego de que se observara un incremento considerable en el número de aspirantes con más de 100 aciertos de un examen de 120 preguntas, una tendencia que contrasta con los concursos de selección realizados entre 2021 y 2025.

Especialistas detectan cambios en la distribución de resultados

Uno de los análisis que más atención ha generado fue realizado por Luis Ángel Maciel Barón, doctor en Biología Experimental, quien revisó las estadísticas públicas del proceso de admisión y encontró diferencias importantes respecto a años anteriores.

Según explicó, mientras en 2025 alrededor del 9 por ciento de los aspirantes obtuvo más de 100 aciertos, en 2026 ese porcentaje aumentó a casi el 30 por ciento.

Asimismo, señaló que carreras como Medicina, Psicología, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial registraron incrementos importantes en los puntajes mínimos y en el número de calificaciones sobresalientes.

El especialista planteó como hipótesis que pudo existir una segunda población de aspirantes con resultados significativamente superiores, aunque aclaró que corresponde únicamente a la UNAM determinar si existieron irregularidades.