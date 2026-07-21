Examen en línea de la UNAM desata polémica: denuncian puntajes atípicos y piden explicar resultados

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    Examen en línea de la UNAM desata polémica: denuncian puntajes atípicos y piden explicar resultados
    Aunque en redes sociales surgieron señalamientos sobre un posible uso de inteligencia artificial, hasta el momento no existe evidencia oficial de irregularidades. FOTO: UNAM

El primer examen de admisión en línea de la UNAM ha generado dudas entre aspirantes y especialistas tras detectarse un incremento inusual en los puntajes de ingreso.

La publicación de los resultados del primer examen de admisión en línea para licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha provocado una ola de cuestionamientos entre aspirantes, especialistas y usuarios de redes sociales, quienes señalan la presencia de puntajes atípicos en diversas carreras de alta demanda.

https://vanguardia.com.mx/informacion/resultados-unam-2026-cuando-a-que-hora-y-donde-consultar-la-lista-de-seleccionados-CA22222716

Las dudas surgieron luego de que se observara un incremento considerable en el número de aspirantes con más de 100 aciertos de un examen de 120 preguntas, una tendencia que contrasta con los concursos de selección realizados entre 2021 y 2025.

Especialistas detectan cambios en la distribución de resultados

Uno de los análisis que más atención ha generado fue realizado por Luis Ángel Maciel Barón, doctor en Biología Experimental, quien revisó las estadísticas públicas del proceso de admisión y encontró diferencias importantes respecto a años anteriores.

Según explicó, mientras en 2025 alrededor del 9 por ciento de los aspirantes obtuvo más de 100 aciertos, en 2026 ese porcentaje aumentó a casi el 30 por ciento.

Asimismo, señaló que carreras como Medicina, Psicología, Actuaría e Ingeniería Aeroespacial registraron incrementos importantes en los puntajes mínimos y en el número de calificaciones sobresalientes.

El especialista planteó como hipótesis que pudo existir una segunda población de aspirantes con resultados significativamente superiores, aunque aclaró que corresponde únicamente a la UNAM determinar si existieron irregularidades.

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La publicación de los resultados del primer examen de admisión en línea ha provocado una ola de cuestionamientos. FOTO: UNAM

Redes sociales alimentan las dudas

Tras conocerse los resultados, usuarios de plataformas como Facebook, TikTok y X compartieron gráficas comparativas y expresaron inquietudes sobre el nuevo modelo de evaluación.

Algunos aspirantes atribuyeron los cambios al posible uso de herramientas de inteligencia artificial o al intercambio de preguntas entre quienes presentaron el examen en distintas fechas. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia oficial que confirme que los resultados fueron manipulados de manera generalizada.

La inconformidad también motivó convocatorias para manifestarse frente a la Rectoría de la UNAM y exigir una explicación sobre el incremento de los puntajes mínimos registrados este año.

La UNAM utilizó inteligencia artificial para supervisar el examen

El proceso de admisión 2026 marcó un cambio histórico al realizar por primera vez el examen completamente en línea.

Previo a la publicación de resultados, la UNAM informó que el sistema de aplicación incorporó herramientas de inteligencia artificial para monitorear a los aspirantes durante toda la evaluación, además de supervisión humana para detectar conductas irregulares.

No obstante, la universidad aún no ha emitido un posicionamiento específico sobre los cuestionamientos surgidos tras la difusión de los resultados.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-presenta-denuncia-penal-por-fraudes-en-el-examen-de-ingreso-a-licenciatura-2026-JN21974481

Piden fortalecer la supervisión en futuras aplicaciones

La investigadora Alma Maldonado, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), consideró que las anomalías detectadas justifican una revisión institucional y el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión en futuras evaluaciones.

La especialista señaló que solo la UNAM cuenta con la información necesaria para determinar si existieron irregularidades, aunque subrayó que sería conveniente incorporar mayores controles tecnológicos para reducir riesgos de fraude y brindar mayor certeza a los aspirantes.

Mientras tanto, la polémica continúa abierta y miles de jóvenes permanecen a la espera de una explicación oficial sobre los resultados del primer examen de admisión en línea de la máxima casa de estudios.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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