Resultados UNAM 2026: cuándo, a qué hora y dónde consultar la lista de seleccionados
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Conoce a qué hora estarán disponibles, dónde consultarlos y cuántos aspirantes obtendrán un lugar para el ciclo escolar 2026-2027.
La espera está por terminar para miles de jóvenes que presentaron el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La institución confirmó que este viernes 17 de julio de 2026 publicará los resultados del Concurso de Selección para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027.
La publicación corresponde tanto al Sistema Escolarizado como al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), por lo que los aspirantes podrán conocer si obtuvieron un lugar en alguna de las carreras ofertadas por la máxima casa de estudios.
¿A qué hora salen los resultados de la UNAM 2026?
De acuerdo con la UNAM, la lista de aspirantes seleccionados estará disponible a partir de las 17:00 horas del viernes 17 de julio.
Los resultados podrán consultarse en el portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), donde cada aspirante podrá verificar si fue admitido en alguna de las 134 licenciaturas que ofrece la universidad.
Debido a la alta demanda que suele registrarse en las primeras horas de publicación, la institución recomienda ingresar únicamente a los canales oficiales y tener paciencia si el sitio presenta saturación.
¿Cuántos estudiantes ingresarán a la UNAM?
Para el proceso de admisión 2026 se registraron 191 mil 306 aspirantes, aunque 158 mil 712 presentaron el examen de ingreso.
De ese universo, la UNAM admitirá 21 mil 962 estudiantes mediante el Concurso de Selección. A esta cifra se suman 28 mil 151 alumnos que ingresarán por Pase Reglamentado, para alcanzar un total de 50 mil 113 estudiantes de nuevo ingreso.
La universidad destacó que la matrícula aumentó en mil 454 lugares respecto al ciclo escolar anterior, como parte de sus esfuerzos por ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior.
El examen de admisión 2026 marcó un hecho histórico
El proceso de ingreso de este año también representó un cambio importante para la UNAM, ya que por primera vez el examen de admisión a licenciatura se realizó completamente en línea.
La universidad explicó que esta modalidad permitió que aspirantes de distintas entidades del país e incluso del extranjero presentaran la evaluación sin necesidad de trasladarse a la Ciudad de México.
Para garantizar la integridad del proceso, la institución implementó herramientas de inteligencia artificial como apoyo al monitoreo realizado por supervisores humanos. Además, informó que alrededor del 2% de los exámenes fueron cancelados por incumplir las disposiciones establecidas en la convocatoria y en la Legislación Universitaria.
Con la publicación de los resultados, miles de aspirantes conocerán si formarán parte de la nueva generación de estudiantes que iniciará clases en la UNAM durante el ciclo escolar 2026-2027.