Resultados UNAM 2026: cuándo, a qué hora y dónde consultar la lista de seleccionados

La espera está por terminar para miles de jóvenes que presentaron el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ). La institución confirmó que este viernes 17 de julio de 2026 publicará los resultados del Concurso de Selección para el ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027.

La publicación corresponde tanto al Sistema Escolarizado como al Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), por lo que los aspirantes podrán conocer si obtuvieron un lugar en alguna de las carreras ofertadas por la máxima casa de estudios.

¿A qué hora salen los resultados de la UNAM 2026?

De acuerdo con la UNAM, la lista de aspirantes seleccionados estará disponible a partir de las 17:00 horas del viernes 17 de julio.

Los resultados podrán consultarse en el portal oficial de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), donde cada aspirante podrá verificar si fue admitido en alguna de las 134 licenciaturas que ofrece la universidad.

Debido a la alta demanda que suele registrarse en las primeras horas de publicación, la institución recomienda ingresar únicamente a los canales oficiales y tener paciencia si el sitio presenta saturación.