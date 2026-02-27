Excandidato a gobernador exige corrido sobre ‘El Mencho’ a Los Alegres del Barranco; Loret de Mola lo acusa de amenazas

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 febrero 2026
    Excandidato a gobernador exige corrido sobre ‘El Mencho’ a Los Alegres del Barranco; Loret de Mola lo acusa de amenazas
    Pedro Segura solicitó un tema dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes; la agrupación se negó y luego respondió a críticas de Carlos Loret de Mola. VANGUARDIA

Pedro Segura subió al escenario durante un concierto en su rancho en Guerrero y pidió un corrido alusivo a “El Mencho”; el grupo rechazó interpretarlo

Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, protagonizó una escena durante un concierto privado en su rancho al solicitar que el grupo Los Alegres del Barranco interpretara un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Los hechos ocurrieron la noche del martes 25 de febrero de 2026, tres días después de la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El empresario organizó un concierto gratuito en su rancho y hotel “Vida en el Lago”, en Tepecoacuilco, en la región norte de Guerrero, como parte de una festividad por el Día de la Bandera, jornada en la que también realizó un recorrido a caballo por calles de Iguala.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch afirma que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG

PEDRO SEGURA EXIGE A LOS ALEGRES DEL BARRANCO CANTAR NARCOCORRIDO SOBRE ‘EL MENCHO’ DURANTE FIESTA PRIVADA

Por la noche, la agrupación, originaria de Culiacán, cerró el evento. Cabe recordar que el grupo enfrentó polémica el año anterior tras interpretar el corrido “El Del Palenque” con imágenes de “El Mencho” proyectadas en conciertos en Jalisco y Michoacán.

Durante la presentación, Segura Valladares subió al escenario y pidió que se interpretara dicha canción. Ante ello, Pavel Moreno, vocalista del grupo, respondió frente al público que “lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, en referencia a investigaciones y sanciones previas por presunta apología del delito, así como a la revocación de sus visas estadounidenses.

Pese a la negativa, el empresario tomó el micrófono y comenzó a cantar la primera estrofa del tema, “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, lo que generó reacciones entre los asistentes. Acto seguido insistió: “Yo me la canto, tú nomás dame tono”, mientras la agrupación reiteró que no podía interpretarla ni siquiera de manera instrumental.

PEDRO SEGURA RESPONDE A SEÑALAMIENTOS Y DA DECLARACIONES CONTRA CARLOS LORET DE MOLA

Tras la difusión del video del evento, Segura Valladares publicó un mensaje en redes sociales en el que rechazó que el concierto hubiera sido un homenaje a “El Mencho” y lanzó críticas contra el periodista Carlos Loret de Mola por haber compartido el material.

En el video afirmó que “el evento de anoche no fue homenaje para El Mencho” y sostuvo que la contratación del grupo se había realizado con anticipación. “Los Alegres del Barranco dos meses contratados, hace dos meses yo los contraté, no fue un homenaje para ellos. Fue gusto para mí, el que paga manda”, expresó.

También defendió su gusto por los corridos al señalar: “Mi trabajo es limpio y a mí me gustan los corridos. Ya me vale madre. Yo canto, yo pongo mi carro. Como los corridos de Los Tigres. Me gustan los corridos, igual que el gobierno, me gustan los corridos de los capos. ¿Cuál es el pedo?”.

En el mismo mensaje aseguró: “Yo nunca conocí al Mencho. Nunca lo saludé, nunca lo miré”, y reiteró que no tiene vínculos con actividades ilícitas: “Yo no soy narco, pero puedo poner a Tigres del Norte o a Tucanes aquí a la hora que yo quiera. Y les pago porque mi dinero es limpio”.

Durante su transmisión también lanzó descalificaciones contra el periodista, a quien acusó de difundir información con intención de afectarlo.

LORET DE MOLA ACUSÓ A PEDRO SEGURA DE AMENAZARLO

El 27 de febrero, Carlos Loret de Mola informó que acusó a Pedro Segura Valladares de haberlo amenazado de muerte tras exhibir el video en el que aparece cantando parte del corrido alusivo a “El Mencho”, abatido en Jalisco días antes.

Hasta el momento, no se ha informado de una resolución judicial relacionada con estos señalamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Ellos son los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta; cuatro han sido capturados

¿QUIÉN ES PEDRO SEGURA? TRAYECTORIA EMPRESARIAL Y POLÍTICA

Pedro Segura Valladares es empresario hotelero y agropecuario con trayectoria política en Guerrero. En el proceso electoral de 2021 fue candidato a la gubernatura del estado por la coalición integrada por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En agosto de 2025 fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y supuesta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso vinculado con la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Los hechos recientes se registran en un contexto de atención pública tras la muerte de “El Mencho” y la discusión sobre la interpretación de corridos relacionados con figuras del narcotráfico en eventos públicos y privados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Viral
narcocorridos

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Se hace camino al andar

Se hace camino al andar
true

Bajo el obradorismo, México se ha ido degradando
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, posa con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, durante el día de sorteo en qué se definirán los grupos de la contienda mundialista 2026.

¿Afectará la muerte del Mencho los partidos del Mundial en México?
Las cancelaciones ocurren en un contexto de restricción al ingreso disponible. Por ello, el streaming, al competir con otros gastos del hogar, se considera que la tarifa rebasa el valor.

Cancelan 14% suscripciones de streaming en México
Una circulación anticiclónica y la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciarán tiempo estable y ambiente caluroso

México sufrirá temperaturas de hasta 45 grados en estos estados y posibles tolvaneras
Las vacaciones de Semana Santa 2026 están cada vez más cerca y miles de familias ya comienzan a organizar planes.

Semana Santa 2026: Estos días no habrá clases según la SEP
Fiesta. Pikachu se convirtió en el rostro global de Pokémon y en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones
Conoce cómo se jugarán los Octavos de Final de la Champions League 2026, fechas, horarios y los duelos más atractivos rumbo a la final en Budapest.

Champions League 2026... así se jugarán los Octavos de Final