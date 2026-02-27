Excandidato a gobernador exige corrido sobre ‘El Mencho’ a Los Alegres del Barranco; Loret de Mola lo acusa de amenazas

Pedro Segura Valladares, empresario y excandidato a la gubernatura de Guerrero, protagonizó una escena durante un concierto privado en su rancho al solicitar que el grupo Los Alegres del Barranco interpretara un corrido dedicado a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Los hechos ocurrieron la noche del martes 25 de febrero de 2026, tres días después de la captura y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El empresario organizó un concierto gratuito en su rancho y hotel “Vida en el Lago”, en Tepecoacuilco, en la región norte de Guerrero, como parte de una festividad por el Día de la Bandera, jornada en la que también realizó un recorrido a caballo por calles de Iguala. TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch afirma que tienen identificados a cuatro posibles sucesores para dirigir el CJNG

PEDRO SEGURA EXIGE A LOS ALEGRES DEL BARRANCO CANTAR NARCOCORRIDO SOBRE ‘EL MENCHO’ DURANTE FIESTA PRIVADA Por la noche, la agrupación, originaria de Culiacán, cerró el evento. Cabe recordar que el grupo enfrentó polémica el año anterior tras interpretar el corrido “El Del Palenque” con imágenes de “El Mencho” proyectadas en conciertos en Jalisco y Michoacán. Durante la presentación, Segura Valladares subió al escenario y pidió que se interpretara dicha canción. Ante ello, Pavel Moreno, vocalista del grupo, respondió frente al público que “lamentablemente, aunque la tocamos, a nosotros nos puede perjudicar como ya pasó, no queremos nosotros salir perjudicados”, en referencia a investigaciones y sanciones previas por presunta apología del delito, así como a la revocación de sus visas estadounidenses. Pese a la negativa, el empresario tomó el micrófono y comenzó a cantar la primera estrofa del tema, “Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente”, lo que generó reacciones entre los asistentes. Acto seguido insistió: “Yo me la canto, tú nomás dame tono”, mientras la agrupación reiteró que no podía interpretarla ni siquiera de manera instrumental.

PEDRO SEGURA RESPONDE A SEÑALAMIENTOS Y DA DECLARACIONES CONTRA CARLOS LORET DE MOLA Tras la difusión del video del evento, Segura Valladares publicó un mensaje en redes sociales en el que rechazó que el concierto hubiera sido un homenaje a “El Mencho” y lanzó críticas contra el periodista Carlos Loret de Mola por haber compartido el material. En el video afirmó que “el evento de anoche no fue homenaje para El Mencho” y sostuvo que la contratación del grupo se había realizado con anticipación. “Los Alegres del Barranco dos meses contratados, hace dos meses yo los contraté, no fue un homenaje para ellos. Fue gusto para mí, el que paga manda”, expresó. También defendió su gusto por los corridos al señalar: “Mi trabajo es limpio y a mí me gustan los corridos. Ya me vale madre. Yo canto, yo pongo mi carro. Como los corridos de Los Tigres. Me gustan los corridos, igual que el gobierno, me gustan los corridos de los capos. ¿Cuál es el pedo?”. En el mismo mensaje aseguró: “Yo nunca conocí al Mencho. Nunca lo saludé, nunca lo miré”, y reiteró que no tiene vínculos con actividades ilícitas: “Yo no soy narco, pero puedo poner a Tigres del Norte o a Tucanes aquí a la hora que yo quiera. Y les pago porque mi dinero es limpio”. Durante su transmisión también lanzó descalificaciones contra el periodista, a quien acusó de difundir información con intención de afectarlo.

LORET DE MOLA ACUSÓ A PEDRO SEGURA DE AMENAZARLO El 27 de febrero, Carlos Loret de Mola informó que acusó a Pedro Segura Valladares de haberlo amenazado de muerte tras exhibir el video en el que aparece cantando parte del corrido alusivo a “El Mencho”, abatido en Jalisco días antes. Hasta el momento, no se ha informado de una resolución judicial relacionada con estos señalamientos.

TE PUEDE INTERESAR: Ellos son los 23 reos que se fugaron del penal de Puerto Vallarta; cuatro han sido capturados ¿QUIÉN ES PEDRO SEGURA? TRAYECTORIA EMPRESARIAL Y POLÍTICA Pedro Segura Valladares es empresario hotelero y agropecuario con trayectoria política en Guerrero. En el proceso electoral de 2021 fue candidato a la gubernatura del estado por la coalición integrada por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En agosto de 2025 fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunta delincuencia organizada y supuesta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, caso vinculado con la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Los hechos recientes se registran en un contexto de atención pública tras la muerte de “El Mencho” y la discusión sobre la interpretación de corridos relacionados con figuras del narcotráfico en eventos públicos y privados.

