Exige Alianza de Medios justicia por asesinato de periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

A través de un comunicado, la organización destacó la labor y trayectoria del periodista, quien colaboraba en la columna “El Zumbido del Moscardón”, donde abordaba temas políticos y ejercía una postura crítica frente al poder.

Alianza de Medios MX exigió una investigación exhaustiva y dar con los responsables del asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca.

Además, el comunicador se desempeñó como director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).

ASESINAN AL PEIRODISTA ALEJANDRO LEYVA EN OAXACA

Este 22 de julio, el periodista Alejandro Leyva se encontraba en un puesto de comida cuando hombres armados lo atacaron, pero hasta el momento no se ha determinado públicamente el móvil.

“Consideramos indispensable que las autoridades agoten todas las líneas de investigación, incluida cualquier posible relación entre el crimen y su ejercicio periodístico”, exigió Alianza.

Asimismo, reiteró que la crítica, investigación, cobertura u opinión periodística debe ser motivo de violencia, por lo que el asesinato de Alejandro Leyva “constituye una grave afrenta a la libertad de expresión”.

“Es imperativo que este crimen no quede impune y que las autoridades garanticen condiciones efectivas de seguridad para que periodistas y comunicadores puedan ejercer su labor sin amenazas, intimidaciones ni violencia”, pidió.