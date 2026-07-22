Periodista Francisco Alejandro Leyva es asesinado; Fiscalía de Oaxaca investiga y pide apoyo de la FGR
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
La Fiscalía de Oaxaca informó que solicitará apoyo de la FGR y la FEADLE para esclarecer el homicidio del periodista Francisco Leyva Aguilar.
FISCALÍA DE OAXACA CONFIRMA EL ASESINATO
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició una investigación por el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, y anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer las indagatorias.
A través de un comunicado oficial, la institución condenó el crimen, expresó sus condolencias a la familia del comunicador y manifestó su solidaridad con el gremio periodístico.
“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca condena y lamenta profundamente el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en el Fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla. La institución expresa su absoluta solidaridad con su familia, seres queridos y con todo el gremio periodístico ante este acto de violencia”, señaló.
FISCALÍA DESPLEGÓ PERITOS Y AGENTES DE INVESTIGACIÓN
La dependencia informó que, tras conocer los hechos, se activó un operativo ministerial con la participación de personal pericial y agentes de investigación para procesar la escena del crimen y recabar los indicios necesarios.
De acuerdo con la FGEO, las diligencias incluyen el levantamiento de evidencia física y balística que será incorporada a la carpeta de investigación.
Asimismo, indicó que los trabajos se realizan de manera coordinada con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de avanzar en la localización de los responsables.
INVESTIGACIÓN INCORPORA ANÁLISIS DE CÁMARAS DEL C5
Como parte de las acciones emprendidas, la Fiscalía informó que ya cuenta con material videográfico obtenido mediante el sistema de videovigilancia C5.
Según el comunicado, el análisis de estas imágenes permitió integrar información de inteligencia que contribuirá al rastreo de los presuntos agresores y al desarrollo de la investigación.
SOLICITARÁN APOYO DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La Fiscalía de Oaxaca anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el propósito de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas posibles.
La institución señaló que el objetivo es llevar a cabo un proceso de procuración de justicia que permita esclarecer plenamente el homicidio del periodista.
FISCALÍA ASEGURA QUE UTILIZARÁ TODOS LOS RECURSOS DISPONIBLES
En su posicionamiento, la FGEO afirmó que empleará los recursos técnicos, jurídicos y humanos con los que cuenta para avanzar en el esclarecimiento del caso.
“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca garantiza que se utilizarán todos los recursos técnicos, jurídicos y humanos disponibles para que se conozca toda la verdad”, indicó.
Finalmente, la dependencia reiteró que buscará identificar y presentar ante la justicia a las personas responsables del homicidio.
“No habrá impunidad ni tolerancia para quienes atenten contra la vida; el compromiso es claro: dar con los responsables y llevarlos ante la justicia”, concluyó la institución.