Periodista Francisco Alejandro Leyva es asesinado; Fiscalía de Oaxaca investiga y pide apoyo de la FGR

FISCALÍA DE OAXACA CONFIRMA EL ASESINATO

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que inició una investigación por el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en el fraccionamiento La Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, y anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para fortalecer las indagatorias.

A través de un comunicado oficial, la institución condenó el crimen, expresó sus condolencias a la familia del comunicador y manifestó su solidaridad con el gremio periodístico.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca condena y lamenta profundamente el homicidio del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en el Fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla. La institución expresa su absoluta solidaridad con su familia, seres queridos y con todo el gremio periodístico ante este acto de violencia”, señaló.

FISCALÍA DESPLEGÓ PERITOS Y AGENTES DE INVESTIGACIÓN

La dependencia informó que, tras conocer los hechos, se activó un operativo ministerial con la participación de personal pericial y agentes de investigación para procesar la escena del crimen y recabar los indicios necesarios.

De acuerdo con la FGEO, las diligencias incluyen el levantamiento de evidencia física y balística que será incorporada a la carpeta de investigación.

Asimismo, indicó que los trabajos se realizan de manera coordinada con las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, con el objetivo de avanzar en la localización de los responsables.