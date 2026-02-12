Exige Canadá justicia por caso de mineros en Sinaloa

La Embajada de Canadá en México informó que está en contacto con las autoridades mexicanas respecto de la desaparición de 10 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver y expresó su deseo de que los criminales sean castigados.

En sus redes sociales, la representación diplomática se solidarizó con los familiares de las víctimas, quienes eran ingenieros y geólogos mexicanos que realizaban trabajos en el proyecto Pánuco, en el Municipio de Concordia, Sinaloa.

“Nos entristecen profundamente los sucesos en Sinaloa. Nuestro corazón está con los familiares y seres queridos de los afectados. Estamos en contacto con las autoridades mexicanas mientras continúan las labores, y esperamos que los responsables rindan cuentas ante la justicia”, indicó en sus redes sociales.

El pasado 23 de enero, una célula que presuntamente pertenece a “Los Chapitos” se llevó del campamento “La Clementina” a los trabajadores. Hasta el momento, las autoridades han encontrado los cadáveres de cinco de ellos y continúan en la búsqueda de los que continúan desaparecidos.