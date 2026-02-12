Compañía Vizsla niega posible extorsión tras desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 febrero 2026
    Compañía Vizsla niega posible extorsión tras desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa
    La empresa Vizsla Silver emitió un comunicado en el que reitera su acompañamiento a las familias de los mineros desaparecidos. VANGUARDIA

De acuerdo con la declaración de Vizsla, sus operaciones en México con con estricto apego a las leyes aplicables

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes al grupo de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, la empresa Vizsla Silver emitió un comunicado en el que reitera su acompañamiento a las familias de las víctimas.

Asimismo, recordó que aún hay cinco de sus trabajadores que, a 20 días de su secuestro, permanecen en calidad de ‘no localizados’.

TE PUEDE INTERESAR: Revela Gobierno de Sheinbaum que detenidos por desaparición de mineros eran del Grupo de ‘Los Chapitos’

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló Michael Konnert, presidente y director general. “Estamos con las familias y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para apoyarlas, al mismo tiempo que cuidamos a nuestros colaboradores durante este periodo tan difícil”.

Hasta el momento, Vizsla reiteró que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades competentes mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación de los cinco mineros restantes.

$!Compañía Vizsla niega posible extorsión tras desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

VIZSLA, COMPAÑÍA MINERA, NIEGA EXTORSIÓN Y SOBORNOS

Dentro del comunicado que se compartió en redes sociales, Vizsla indicó que su forma de operación es en cumplimiento con las leyes aplicables tanto en México como en Canadá —donde también tiene dominio—.

Ante esto, recordó que cuenta con una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal y no ética.

“Dada la seriedad de la situación, la Compañía se limitará a comunicar información confirmada por las instancias correspondientes, conforme esté disponible y no participará en rumores o especulaciones sin sustento”.

$!Compañía Vizsla niega posible extorsión tras desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

ACTIVIDADES PERMANECEN SUSPENDIDAS

Vizsla indicó que las operaciones en Concordia, Sinaloa, permanecen suspendidas: “Gran parte del avance a corto plazo del proyecto Pánuco se basa en trabajos de ingeniería que pueden realizarse de manera remota, y dichas actividades continúan conforme Vizsla avanza hacia sus hitos clave”.

TE PUEDE INTERESAR: Tres mineros de los 10 secuestrados en Concordia son identificados; fueron hallados en fosa

Mientras tanto, la compañía realiza una revisión exhaustiva de las circunstancias relacionadas con la desaparición de sus trabajadores.

“La Compañía reitera su compromiso con el desarrollo responsable del distrito Pánuco a largo plazo y con el mantenimiento de su inversión en la comunidad de Concordia”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Desaparecidas
Inseguridad
mineros

Localizaciones


Sinaloa

Organizaciones


FGR

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

Cierre del espacio aéreo en EU, entre confusiones, más presiones
México supera los 9 mil casos de sarampión en 2025, con un incremento notable en varias entidades. La Secretaría de Salud reporta 28 defunciones y refuerza estrategias de prevención ante la expansión del brote.

Casos de Sarampión siguen creciendo en México; supera los 9 mil
Batalla. El actor hizo público su diagnóstico de cáncer colorrectal un año después de recibir la noticia.

Adiós a ‘Dawson Leery’: fallece James Van Der Beek tras lucha contra el cáncer
Luego que el martes 10 de febrero se reportara la caída del sistema para agendar cita para la credencial de elector, el INE informó que restableció satisfactoriamente su sistema de comunicación.

¿Ya puedo programar cita para la credencial? INE anuncia que sistema opera con normalidad, tras caída
Actualmente, México es el epicentro de un importante brote de sarampión, que hasta el 11 de febrero cuenta con 9 mil 187 casos acumulados en 32 estados y 633 municipios.

Si ya tengo mis dos vacunas contra el sarampión, ¿puedo volver a vacunarme?
Cita. El intérprete de ‘Germán’ y ‘Doña Márgara’ se presentará este fin de semana en la ciudad como parte de su gira nacional, tras concluir las grabaciones de las temporadas 20 y 21 de ‘Vecinos’.

Entre ‘Germán’ y ‘Márgara’: Lalo España celebra 34 años de carrera en Saltillo
América y Rayados celebran su clasificación a los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026 tras superar sus respectivas series ante Olimpia y Xelajú.

América y Rayados avanzan a Octavos de Final en la Concacaf Champions Cup 2026