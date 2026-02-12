Compañía Vizsla niega posible extorsión tras desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa
De acuerdo con la declaración de Vizsla, sus operaciones en México con con estricto apego a las leyes aplicables
Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes al grupo de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, la empresa Vizsla Silver emitió un comunicado en el que reitera su acompañamiento a las familias de las víctimas.
Asimismo, recordó que aún hay cinco de sus trabajadores que, a 20 días de su secuestro, permanecen en calidad de ‘no localizados’.
“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló Michael Konnert, presidente y director general. “Estamos con las familias y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para apoyarlas, al mismo tiempo que cuidamos a nuestros colaboradores durante este periodo tan difícil”.
Hasta el momento, Vizsla reiteró que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades competentes mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación de los cinco mineros restantes.
VIZSLA, COMPAÑÍA MINERA, NIEGA EXTORSIÓN Y SOBORNOS
Dentro del comunicado que se compartió en redes sociales, Vizsla indicó que su forma de operación es en cumplimiento con las leyes aplicables tanto en México como en Canadá —donde también tiene dominio—.
Ante esto, recordó que cuenta con una política de cero tolerancia frente al soborno, la corrupción, la extorsión y cualquier forma de conducta ilegal y no ética.
“Dada la seriedad de la situación, la Compañía se limitará a comunicar información confirmada por las instancias correspondientes, conforme esté disponible y no participará en rumores o especulaciones sin sustento”.
ACTIVIDADES PERMANECEN SUSPENDIDAS
Vizsla indicó que las operaciones en Concordia, Sinaloa, permanecen suspendidas: “Gran parte del avance a corto plazo del proyecto Pánuco se basa en trabajos de ingeniería que pueden realizarse de manera remota, y dichas actividades continúan conforme Vizsla avanza hacia sus hitos clave”.
Mientras tanto, la compañía realiza una revisión exhaustiva de las circunstancias relacionadas con la desaparición de sus trabajadores.
“La Compañía reitera su compromiso con el desarrollo responsable del distrito Pánuco a largo plazo y con el mantenimiento de su inversión en la comunidad de Concordia”.