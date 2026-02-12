$!Compañía Vizsla niega posible extorsión tras desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el hallazgo de 5 cuerpos pertenecientes al grupo de los 10 mineros desaparecidos en Concordia, Sinaloa, la empresa Vizsla Silver emitió un comunicado en el que reitera su acompañamiento a las familias de las víctimas.

Asimismo, recordó que aún hay cinco de sus trabajadores que, a 20 días de su secuestro, permanecen en calidad de ‘no localizados’.

“Este es un momento increíblemente doloroso para las familias de nuestros colaboradores, para nuestro equipo y para la comunidad de Concordia”, señaló Michael Konnert, presidente y director general. “Estamos con las familias y estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para apoyarlas, al mismo tiempo que cuidamos a nuestros colaboradores durante este periodo tan difícil”.

Hasta el momento, Vizsla reiteró que se mantiene en estrecho contacto con las autoridades competentes mientras continúan las labores de búsqueda y recuperación de los cinco mineros restantes.