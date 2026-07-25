Exige Greenpeace México frenar la construcción de una megaplanta de amoniaco en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO- La organización ambientalista Greenpeace México expresó este viernes su rechazo a la construcción de una megaplanta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, al advertir graves riesgos para la salud pública y el ecosistema marino de la Bahía de Ohuira.

El organismo se sumó, en un comunicado, a la defensa territorial y medioambiental iniciada por comunidades indígenas Mayo-Yoreme y colectivos locales en contra del proyecto a cargo de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del consorcio suizo-alemán Proman.

La pesca artesanal y la biodiversidad marina del humedal, catalogado como Sitio Ramsar de importancia internacional, están bajo amenaza por el proyecto, que produciría hasta 800 mil toneladas anuales de amoniaco anhidro, químico que altera los ecosistemas acuáticos, acidifica el suelo y contamina la atmósfera.

La Bahía de Ohuira es el hábitat de varias especies autóctonas de la región como ballenas, delfines, moluscos o peces y es además un semillero de larvas de diferentes animales que se podrían ver afectados tanto por la construcción como por la operación de la planta de amoniaco.