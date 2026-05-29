Presenta Greenpeace denuncia ante Pemex por derrame en el Golfo; pide investigar a Víctor Rodríguez

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    Presenta Greenpeace denuncia ante Pemex por derrame en el Golfo; pide investigar a Víctor Rodríguez
    La organización pidió investigar posibles omisiones de funcionarios, así como garantizar la restauración ambiental y la protección de comunidades costeras afectadas. ARCHIVO

Greenpeace denunció ante ASEA y Pemex posibles daños ambientales por derrame de hidrocarburos en el Golfo de México

Una denuncia popular por los posibles impactos ambientales, sociales y de salud ocasionados por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero fue presentada por Greenpeace México ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sufren-desabasto-de-combustibles-diversas-entidades-de-mexico-JB21027284

La organización ambientalista señaló que también presentó una denuncia por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se investiguen posibles actos y omisiones relacionados con el manejo del derrame y el ocultamiento de información.

Indicó que pidió que las autoridades investiguen e identifiquen a las personas responsables de la contaminación, garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados, aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas.

La denuncia administrativa, presentada ante Pemex el 4 de mayo, solicita que se investiguen posibles responsabilidades del entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez, así como de otros servidores públicos que pudieran haber participado en actos u omisiones relacionados con el manejo de la emergencia ambiental y el flujo de información a los altos mandos de la empresa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/enrique-inzunza-vuelve-a-su-escano-en-el-senado-tras-licencia-de-menos-de-24-horas-FB21027389

”Las comunidades costeras tienen derecho a saber qué ocurrió, cuáles son los riesgos y qué medidas se implementarán para garantizar su seguridad y la restauración ambiental. La opacidad y la demora en la respuesta institucional agrava los impactos ambientales y sociales de este tipo de emergencias”, remarcó

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