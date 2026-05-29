Presenta Greenpeace denuncia ante Pemex por derrame en el Golfo; pide investigar a Víctor Rodríguez

Una denuncia popular por los posibles impactos ambientales, sociales y de salud ocasionados por el derrame de hidrocarburos ocurrido en el Golfo de México a principios de febrero fue presentada por Greenpeace México ante la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA).

La organización ambientalista señaló que también presentó una denuncia por responsabilidad administrativa ante la Unidad de Responsabilidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) para que se investiguen posibles actos y omisiones relacionados con el manejo del derrame y el ocultamiento de información.

Indicó que pidió que las autoridades investiguen e identifiquen a las personas responsables de la contaminación, garanticen la recuperación integral de ecosistemas marinos y costeros afectados, aseguren la disposición final adecuada de los residuos recolectados y establezcan mecanismos eficaces de alerta y protección para las comunidades expuestas.

La denuncia administrativa, presentada ante Pemex el 4 de mayo, solicita que se investiguen posibles responsabilidades del entonces director de Pemex, Víctor Rodríguez, así como de otros servidores públicos que pudieran haber participado en actos u omisiones relacionados con el manejo de la emergencia ambiental y el flujo de información a los altos mandos de la empresa.