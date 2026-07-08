Exige investigación familia de migrante mexicano asesinado por agente del ICE en Texas

En conferencia de prensa, Ronaldo Salgado, hijo mayor de Lorenzo, explicó entre lágrimas cómo se enteró de la muerte en las redes sociales.

La familia de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano asesinado el martes en Houston, Texas, por un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), exigió este miércoles una investigación exhaustiva y transparente de lo ocurrido, tras subrayar que Salgado era un “hombre de familia”, que “no merecía morir”.

Dijo que su madre le llamó para avisarle que “algo malo” le había pasado a su padre, pero no sabía qué.

Ronaldo intentó averiguar y fue a través de las redes sociales que se enteró de un incidente con el ICE en Magnola Park, un barrio predominantemente hispano.

Cuando se dirigió al lugar, vio la camioneta blanca de su padre en la que todos los días, contó, iba a recoger a sus compañeros para ir a trabajar en el sector de la construcción, que es a lo que se dedicaba.

Ronaldo se quejó de que ninguna autoridad le informó. Fue a través de un video en Facebook que vio a su padre pidiendo ayuda, tras haber sido baleado.

Con apoyo de congresistas como Sylvia García, se enteró de que su padre había sido trasladado al Hospital Ben Taub. “Fui al hospital y exigí respuestas, pero nadie me las dio. Me enteré de la muerte de mi padre por un reporte de las redes sociales. No por el hospital, no por las autoridades”, denunció.

“Mi padre era un hombre sencillo, un hombre de familia, un hombre de rutinas. Dedicó su vida a darle a su familia el ‘sueño americano’. Sus tres hijos éramos su orgullo y alegría”.

Afirmó que, tras casi 35 años en Estados Unidos, Lorenzo decidió iniciar el proceso de regularizar su situación en Estados Unidos. “Estaba cerca de conseguirlo”, señaló.

Ronaldo aseveró que quiere que el mundo recuerde a su padre como un “hombre de familia, un hombre que entendía que le pasan cosas buenas a los que trabajan duro”.

“Pido una investigación exhaustiva de los eventos ocurridos ayer ([martes]). Él no merecía morir. No merecía ser reducido a un titular de ‘Mexicano baleado y asesinado por el ICE’. Merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y creador de empleos para decenas de personas”.

Ronaldo dijo que con su padre iban otras tres personas, incluyendo su tío, y que “no he tenido noticias de ellos desde entonces”. Expresó su esperanza de que ellos puedan hablar para contar cómo su padre simplemente debió haber sentido miedo al ser perseguido por los agentes del ICE y “solo quería volver a trabajar”.

De acuerdo con el recuento del ICE, Salgado Araujo intentó huir durante un operativo para arrestarlo por estar ilegalmente en Estados Unidos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa al ICE, dijo que el mexicano embistió con su camioneta a un agente del ICE y este disparó en defensa propia.

En la conferencia, activistas pusieron en duda la versión.

“Es inaceptable, es antiestadounidense usar la fuerza letal contra un ser humano”, dijo Román Palomares, presidente nacional de LULAC, la organización hispana más grande y antigua de Estados Unidos. Señaló que exigen la verdad y una investigación exhaustiva e independiente.

Indicó que la muerte de Araujo se asemeja a la de Renee Good, una ciudadana estadounidense asesinada en enero pasado por un agente del ICE e igualmente acusada de querer embestirlo. En su caso, videos pusieron en duda la versión oficial.

En cambio, legisladores y activistas de LULAC se quejaron de que las autoridades no les permiten ver videos de lo ocurrido al mexicano.

“Tendremos la verdad sobre lo ocurrido a Lorenzo Salgado Araujo y no nos detendremos hasta que la tengamos”, advirtió.

Domingo García, expresidente de LULAC y legislador de Texas, hizo un llamado a los testigos de lo ocurrido al mexicano para que se presenten y “hagan que (ICE) rinda cuentas”.

“No esperamos que el Departamento de Justicia ni el FBI nos digan la verdad. Esperamos que encubran los hechos”, afirmó.