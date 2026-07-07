Agente de ICE ejecuta a mexicano indocumentado en Houston, Texas

El 7 de julio, en medios nacionales de los Estados Unidos, se difundió que un agente de ICE ejecutó a un inmigrante, de origen mexicano, por resistirse al arresto. El incidente fue reportado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se detalló que un migrante indocumentado fue asesinado por un agente de ICE en Houston, Texas.

‘El 7 de julio de 2026, aproximadamente a las 6:50 am (hora central), agentes de ICE intentaron detener un vehículo como parte de una operación de control específica para arrestar a un extranjero ilegal’ señalaron las autoridades estadounidenses. El migrante indocumentado fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo. Según la versión de ICE, el migrante intentó evadir el arresto de los agentes migratorios y utilizó su propio vehículo para embestirlos. Se detalló que los agentes de ICE le instruyeron salir del automóvil en varias ocasiones. Al no acatar las órdenes de los oficiales, el agente de ICE disparó en contra del conductor en defensa propia.

‘El conductor resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones. El FBI está a cargo de la investigación y se encuentra en el lugar de los hechos. Esta es una situación en desarrollo, y mantendremos informada a la población cuando haya más información disponible’ narró el comunicado de las autoridades. En respuesta al informe, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) demandó una investigación integral del incidente y del uso de la fuerza letal. ‘No podemos aceptar que se derrame la sangre en las calles de Estados Unidos sin que se determinen responsabilidades’ declaró Roman Palomares, presidente de LULAC.

Según la versión de la LULAC, el vehículo de Lorenzo Salgado Araujo no mostraba señales de daños, en contraste con las declaraciones de los agentes federales. Para contrarrestar la versión oficial de ICE, ofreció 5,000 dólares por evidencias en video que aporten a la investigación del caso.

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