Agente de ICE ejecuta a mexicano indocumentado en Houston, Texas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Agente de ICE ejecuta a mexicano indocumentado en Houston, Texas
    Agentes de ICE disparan en contra de migrante de origen mexicano en Houston, Texas Vanguardia

Según la versión de ICE, el migrante de origen mexicano utilizó su vehículo para embestir a los agentes migratorios

El 7 de julio, en medios nacionales de los Estados Unidos, se difundió que un agente de ICE ejecutó a un inmigrante, de origen mexicano, por resistirse al arresto.

El incidente fue reportado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Se detalló que un migrante indocumentado fue asesinado por un agente de ICE en Houston, Texas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/el-ice-refuerza-sus-operativos-y-llega-a-10000-detenciones-en-5-dias-ON21869362

El 7 de julio de 2026, aproximadamente a las 6:50 am (hora central), agentes de ICE intentaron detener un vehículo como parte de una operación de control específica para arrestar a un extranjero ilegal’ señalaron las autoridades estadounidenses.

El migrante indocumentado fue identificado como Lorenzo Salgado Araujo. Según la versión de ICE, el migrante intentó evadir el arresto de los agentes migratorios y utilizó su propio vehículo para embestirlos. Se detalló que los agentes de ICE le instruyeron salir del automóvil en varias ocasiones. Al no acatar las órdenes de los oficiales, el agente de ICE disparó en contra del conductor en defensa propia.

El conductor resultó herido y se contactó de inmediato a los servicios de emergencia. El conductor fue trasladado al hospital, donde falleció a causa de sus lesiones. El FBI está a cargo de la investigación y se encuentra en el lugar de los hechos. Esta es una situación en desarrollo, y mantendremos informada a la población cuando haya más información disponible’ narró el comunicado de las autoridades.

En respuesta al informe, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) demandó una investigación integral del incidente y del uso de la fuerza letal.

‘No podemos aceptar que se derrame la sangre en las calles de Estados Unidos sin que se determinen responsabilidades’ declaró Roman Palomares, presidente de LULAC.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/preocupa-que-nueva-instalacion-del-ice-acelere-las-deportaciones-de-familias-y-ninos-JC21980119

Según la versión de la LULAC, el vehículo de Lorenzo Salgado Araujo no mostraba señales de daños, en contraste con las declaraciones de los agentes federales. Para contrarrestar la versión oficial de ICE, ofreció 5,000 dólares por evidencias en video que aporten a la investigación del caso.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Violencia
Migrantes

Localizaciones


Estados Unidos
Texas

Organizaciones


ICE

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
De gran peso

De gran peso
true

México: La cultura del milagro y del esfuerzo
Pese a que el arancel promedio saltó de 16 a 28 por ciento para naciones sin tratado comercial como China, la medida ha golpeado más a las cadenas de suministro que a la inflación nacional.

Golpean aranceles costos de importación de China; pero frena inflación en México
Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, solicitó a la justicia de Estados Unidos cumplir su condena de cadena perpetua en un centro penitenciario con atención médica especializada debido a su estado de salud.

Pide ‘El Mayo’ Zambada a EU pasar sus últimos años en prisión médica por su estado de salud
Aprende cómo verificar si tu CURP certificada 2026 es válida, corregir errores, descargarla gratis en PDF y conocer los principales trámites para los que este documento es indispensable.

CURP certificada 2026... paso a paso para verificar si es válida, corregir errores y descargarla gratis en PDF
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, granizadas y fuertes ráfagas de viento a estos estados
¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Se sabía! Confirma Televisa a Ernesto Laguardia como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’
El cuadro albiceleste logro la remontada en el minuto 92 del tiempo regular.

Argentina remonta y vence a Egipto 3-2 y avanza a cuartos de final en el mundial 2026